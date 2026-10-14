Dr. Bottrell queda prácticamente aislado por la inundación de caminos

Uno de los tramos más afectados es el acceso que conecta Dr. Bottrell con Natalicio Talavera, que quedó completamente inundado e impide la circulación normal de vehículos. Una situación similar se reporta en el camino que une el distrito con la compañía Aguapety, de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú.

El tercer acceso, que comunica con Mauricio José Troche, no se encuentra cubierto por el agua, pero presenta condiciones calamitosas debido al barro y al deterioro de la superficie de tierra tras varios días de precipitaciones.

La situación también afecta a sectores residenciales y rurales del distrito, donde se reportaron inundaciones. Las dificultades de circulación generan preocupación entre los habitantes, que dependen de estos caminos para movilizarse y desarrollar sus actividades cotidianas.

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Reclamo por un camino de todo tiempo lleva más de una década

El aislamiento provocado por las lluvias vuelve a poner en evidencia una problemática histórica de Dr. Bottrell: la falta de caminos asfaltados que garanticen la conexión con las comunidades vecinas durante todo el año.

En agosto pasado, ABC Color informó que los pobladores y las autoridades municipales volvieron a reclamar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) la pavimentación de los accesos a Natalicio Talavera y Mauricio José Troche. El proyecto fue presentado en 2014, pero hasta entonces no había sido licitado, pese a que, según el intendente Martín Cristaldo, ya contaba con presupuesto.

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La falta de caminos de todo tiempo representa un obstáculo para una localidad cuya economía depende principalmente de la agricultura y la ganadería. Durante las temporadas de lluvia, el barro y las inundaciones dificultan el traslado de personas y la salida de productos del campo.