Carnaval Encarnaceno: presentaron fechas, novedades y las alegorías para 2027

La Asociación Club de Clubes, organizadora del Carnaval Encarnaceno, presentó las fechas oficiales para la edición 2027, que promete ser una exitosa muestra de magia, brillo y color, características de la fiesta carnestolenda más importante del país.

Confirmaron cinco rondas que se extenderán los sábados 16, 23 y 30 de enero; y 6 y 13 de febrero. La edición 2026 tuvo una concurrencia de 72.770 espectadores, lo que representa un crecimiento del 36 % con relación al año anterior. Hace un promedio de 1.000 personas más en cada noche del corso.

El presidente del ente organizador, Eduardo Florentín, explicó que la recaudación representó G. 4.181 millones, un 39 % más que en 2025. También indicó que el evento significa una inyección económica de G. 150.000 millones, correspondientes a un promedio de G. 30.000 millones por cada fin de semana.

Aprovecharon la presencia del intendente electo Sebastián Remesowski (ANR-HC) para comprometerlo con el apoyo al evento. Solicitaron principalmente el mantenimiento del Centro Cívico Municipal, conocido como el sambódromo encarnaceno.

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Agenda del Carnaval

Además del evento en sí, presentaron el calendario completo, que contempla un lanzamiento en Encarnación para el 4 de diciembre; uno en Asunción el 14 de enero; el Ensayo General el 9 de enero, y la premiación el 19 de febrero.

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El Carnaval Encarnaceno es considerado el más importante del país y cuenta con la tercera infraestructura más importante de la región. Florentín indicó que es importante volver a contar con el apoyo de las instituciones del Estado para que los clubes puedan invertir en mejorar la calidad del evento.

La presidenta del Club San Juan, Carolina Godoy, puntualizó que los clubes ponen el espectáculo, pero es toda la ciudad la que se beneficia con el éxito de los corsos.

Por su parte, Florentín refirió que el evento representa 2.000 fuentes de trabajo directas.

Los organizadores manifestaron que, luego de la premiación, también están invitados al Carnaval de Gualeguaychú, en Argentina.

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Las alegorías del Carnaval

La edición 2027 del Carnaval Encarnaceno contará nuevamente con la participación de siete clubes, cinco en la categoría de Comparsa y dos en Carrozas.

Entre las carrozas, el Club Radioparque presentará la alegoría “Érase una vez un mundo de Gigantes”, mientras que Sacachispas presentará “Bosque Encantado”.

Las comparsas serán presentadas con los siguientes temas: