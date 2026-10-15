El icónico “Puente Colgante” de Capitán Meza quedaría bajo agua por segunda vez en la historia

El Puente Colgante de la compañía Capitán Meza Puerto es actualmente un atractivo turístico de la ciudad de Capitán Meza, construido en 2020 como reposición de un antiguo puente de suspensión simple. El anterior, que databa de 1969, fue destruido tras la subida de la cota del río Paraná, embalsado por la Central Hidroeléctrica Yacyretá.

El puente, en su momento, fue un paso crucial sobre el arroyo Jaguarasapá, en cercanías de la confluencia con el río. Tras la construcción de las rutas D050 y PY07, los caminos en la ribera perdieron relevancia y las poblaciones se trasladaron de las costas.

Según datos de las mediciones hidrométricas de la Comisión Mixta del Río Paraná (Comip), en Puerto Libertador (Argentina), frente a Puerto Capitán Meza, las aguas tuvieron una crecida de 11,14 metros por encima del valor habitual. Los registros indican que la altura normal del río ronda los 7 metros, mientras que este jueves alcanza los 18,41 metros.

Según el reporte del destacamento del Área Naval en Itapúa (ANI) en la zona, el agua avanzó hasta hoy unos dos metros sobre la costa, lo que representó un aumento de aproximadamente 70 centímetros.

Lea más: Crecida del Paraná: inhabilitan todos los pasos fluviales internacionales en Itapúa por al menos diez días

Preocupan los daños en el puente

El intendente municipal Daniel Gansel (ANR) manifestó que el último reporte que tuvo de la zona fue que el agua alcanzó la estructura del puente. Si continúa la crecida, esto puede afectar al puente, refirió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante el último episodio de crecida del río, en 2023, también se registraron afectaciones en el puente, que es un lugar turístico de la ciudad. En su momento, la comuna gestionó la reparación estructural del puente.

Según las previsiones, se estima que este aumento del caudal puede llegar a niveles superiores. Sobre las afectaciones a la población, manifestó que algunas casas ya fueron alcanzadas por el río, pero sus habitantes fueron evacuados.

Son pocas las viviendas afectadas hasta ahora, pero, si continúa la crecida, el poblado que está a pocos metros de la ribera podría verse afectado, manifestó el jefe comunal.

Lea más: Río Paraná: crecida afecta a un solo punto poblado en Itapúa

El poblado de Capitán Meza y su relación con el río Paraná

La colonia fue fundada con el nombre de Yaguarasapá el 23 de junio de 1907 por el antropólogo alemán Federico Mayntzhusen, un científico que vivió y estudió a una comunidad nativa instalada en el lugar.

La vida de la antigua colonia giraba en torno al puerto, por donde se exportaba la yerba mate, principal rubro de renta de sus habitantes.

Desde ese punto salían las llamadas “jangadas” (formaciones de rollos de madera flotantes), que eran transportadas aguas abajo por el río Paraná hasta los aserraderos de Encarnación o Posadas.

En el año 1955, por Resolución número 260 de la Presidencia de la República, la colonia Yaguarasapá fue elevada a la categoría de distrito y el puerto adquirió el nombre de “Capitán Meza”.

Lea más: Temporal intenso con vientos de más de 100 km/h causa estragos en distritos de Itapúa

El puente colgante original: su propia historia y el “paseo de aventura”

En 1969 se construyó el puente colgante ante la necesidad de tener un camino que acortara la distancia con uno de los populosos asentamientos urbanos de los alrededores del puerto. Un encarnaceno que había emigrado hacia esa zona, Agustín Acuña, quien se casó con una joven de la comunidad, Lidia Aguilera, emprendió el proyecto de construir un puente con la ayuda de su hermano, Vidal Acuña.

Una de las cabeceras del puente precisamente fue instalada en la propiedad de los suegros de Agustín Acuña, la familia Aguilera Charelo. Un gran aporte significó la ayuda del ministro de Agricultura, Hernando Bertoni. Entonces, Agustín ya era intendente municipal del naciente distrito.

La pasarela, sostenida por unos gruesos cabos de acero en la parte superior, estaba conformada por tablillas sujetadas a dos cabos de acero tendidos en paralelo que hacían de base. Cruzar el arroyo Yaguarasapá, prácticamente sobre su desembocadura en el río Paraná, constituía todo un paseo de aventura.