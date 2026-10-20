Lluvias intensas podrían provocar una nueva crecida del río Paraná en Ayolas

El coordinador general del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Ayolas, José Mutti, informó que el nivel del río descendió a 6,20 metros. Sin embargo, señaló que las predicciones meteorológicas indican una alta probabilidad de lluvias intensas en las próximas horas, situación que podría revertir la tendencia descendente y provocar una nueva crecida.

Ante este escenario, las autoridades mantienen un monitoreo constante del comportamiento del río Paraná y de las condiciones meteorológicas, con el objetivo de anticiparse a posibles complicaciones y coordinar las acciones de respuesta.

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En el puerto de Ayolas, situado aguas abajo de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), la cota normal es de 1,80 metros. El nivel de alerta se establece en 4,20 m, mientras que la cota de inundabilidad es de 4,50 metros.

Las autoridades locales instaron a la ciudadanía a tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de tiempo severo y vientos fuertes. Asimismo, recomendaron evitar permanecer a la intemperie durante la ocurrencia de fenómenos meteorológicos adversos.

Los equipos de emergencia continúan en alerta para responder a las solicitudes de ayuda de los pobladores afectados por la crecida. En ese contexto, Mutti señaló que las tareas de evacuación y asistencia a las familias damnificadas se desarrollan de manera ininterrumpida.

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La Prefectura Naval, zona Ayolas, mantiene los traslados por vía fluvial mediante embarcaciones. Por vía terrestre, se prevé el ingreso de tractores en los sectores inundados para facilitar las labores de evacuación.

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Más de 3.300 personas fueron evacuadas ante el avance de las aguas

De acuerdo con los datos del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Ayolas, la crecida del Paraná obligó a desplazar a más de 3.311 personas (1.064 familias). De ese total, unas 221 familias (739 personas) se encuentran en albergues temporales, mientras que otras 843 familias (2.572 personas) están alojadas en viviendas de parientes o en inmuebles alquilados.

Como parte de las medidas de contingencia, el COE habilitó 17 albergues temporales en distintos puntos del distrito para brindar asistencia a las familias damnificadas. Entre los espacios habilitados figuran el Polideportivo Municipal, la Junta Municipal, la Seccional Colorada, el Gimnasio de las Mil Viviendas y la USF de San José Mí, entre otros.