Santaní: pasaron más de 20 días del temporal y escuelas siguen con daños

Una de las afectadas por el temporal ocurrido el 29 de septiembre es la Escuela Básica Nº 1499 San Miguel, de Unión, donde un furibundo temporal destruyó el techo de un pabellón con tres aulas que hasta ahora sigue sin ser reparado.

Aparte de esto, también fueron dañadas una cocina-comedor, la alambrada perimetral de unos 70 metros, además del tanque de agua y un sanitario sexado.

Otro de los locales escolares perjudicados por el fenómeno meteorológico es la Escuela Básica Nº 2676 Defensores del Chaco, de la compañía San Blas, ubicada también en Unión, que tampoco hasta el momento fue asistida por ningún organismo gubernamental, ya sea local, departamental o nacional.

El director de la institución, profesor Álvaro Méndez, mencionó que la escuela funciona desde el preescolar hasta el noveno grado, con cien alumnos matriculados. Asimismo, señaló que urge la reparación del techo de la escuela para que se pueda normalizar el desarrollo de las clases.

No tienen respuesta

Sobre el tema, la presidenta de la ACE, Norma Ferreira, señaló que, a casi un mes de lo ocurrido, todavía no tienen ninguna respuesta favorable de parte de las autoridades, por lo que solicita el acompañamiento de los representantes de las instituciones encargadas de este tipo de hechos para solucionar el problema de las aulas destruidas.

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Desarrollan clases bajo árboles en escuela afectada en Guajayvi

Con el mismo inconveniente se encuentra la Escuela Básica Nº 3939 “Profesor Albarino Añazco García”, del barrio Diocesano de la ciudad de Guajayvi. Los alumnos desde ayer están desarrollando sus clases debajo de los árboles ubicados en el predio, debido a que tampoco están recibiendo la asistencia requerida para la refacción del pabellón de tres aulas destruidas por el viento, según manifestó la directora, licenciada Liz Carmiña Ramírez.

Esta escuela alberga a 120 niños y funciona desde el prejardín hasta el noveno grado.

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En el distrito de Liberación se reportó daños en la Escuela Básica Nº 2542 de la compañía Santa Elena, que funciona desde el jardín de infantes hasta el sexto grado, con 80 alumnos. También están esperando la reparación del techo de uno de los pabellones afectados por el temporal, según detalló la directora, profesora Carmen Lomaquis.

Gobernación de San Pedro busca recursos para atender los reclamos

La encargada de la Secretaría de Educación de la Gobernación de San Pedro, Liz Rodi, informó que el gobierno departamental está viendo la forma de conseguir los recursos necesarios para los arreglos correspondientes de los cuatro locales escolares.