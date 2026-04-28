Clausuran aulas por problemas de infraestructura en Guajayvi

La institución educativa cuenta con 78 alumnos, del primero al tercer curso de la media, en los turnos mañana y tarde. En su mayoría, los estudiantes no están dando clases debido al inconveniente, por lo que solicitan la urgente intervención de las autoridades para rehabilitar las aulas clausuradas.

Lea más: En una escuela de Guayaybi piden la refacción de aulas y rubro para la dirección

Sobre el tema, Nilda Limenza, una de las madres de familia, manifestó que es una pena llegar a esta situación, atendiendo a que en 2024 ya habían informado a los organismos correspondientes que la infraestructura del colegio necesitaba mantenimiento en paredes y pisos, pero no tuvieron una respuesta favorable.

En ese contexto, mencionó que la Municipalidad de Guajayvi, a través del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), había recibido un informe técnico referente al estado del edificio; sin embargo, aparentemente no se tuvieron en cuenta las recomendaciones enviadas para realizar las tareas de refacción.

“Lo que estamos solicitando en estos momentos es que la Municipalidad o cualquiera de las instituciones correspondientes se hagan cargo de solucionar la falta de aulas, porque en estas condiciones ya no queremos que nuestros hijos sigan utilizando los espacios que decidimos inhabilitar temporalmente”, enfatizó.

Pedimos solución

Por su parte, la directora del local educativo, Elizabeth Moreno, expresó que la comunidad educativa pide a las autoridades —especialmente al intendente, Álvaro Saldívar— priorizar la solución del problema que afecta el desarrollo normal de las actividades académicas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se priorizaron otros pedidos

Al respecto, el intendente Álvaro Saldívar (Alianza) explicó que, a pedido de los propios padres y la directora, se tuvo que priorizar otras mejoras, principalmente la terminación de un laboratorio. Para esta mejora la Municipalidad entregó G. 70 millones y compró tres acondicionadores de aire.

Añadió que, aparte de estas inversiones, el Ministerio de Educación solicita priorizar las obras del programa Hambre Cero, con la construcción de una cocina y un comedor, pero reconoció que está pendiente la reparación del pabellón de tres aulas que ahora reclaman.

Finalmente, anunció que el nuevo pedido de la dirección será enviado al MEC para obtener la autorización necesaria y proceder con los trabajos de mejora.