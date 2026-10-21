Bañado Sur: preparan cinco albergues ante una eventual crecida del río Paraguay

En el Bañado Sur, el Centro Municipal Nº 1 Itá Yvaté prepara cinco albergues ante una eventual crecida del río Paraguay.

Uno de los espacios de refugio estará ubicado en el predio de la capilla Virgen de Luján, en el barrio San Cayetano, para recibir a las familias que residen en las zonas más cercanas al río.

“No es alarmar a la gente de nuestra población, puesto que Asunción no llegó aún a su cauce normal del río Paraguay. A hoy, está en 2,77 metros y su cauce suele ser superior a 4 metros”, dijo el jefe del Centro Municipal Nº 1 Itá Yvaté, Héctor Ferreira.

El responsable municipal señaló que las primeras familias en ser reubicadas serían aquellas cuyas viviendas están más próximas al cauce, debido a su exposición ante un eventual aumento del nivel del agua.

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Prevén reubicar a las primeras familias desde los 5 metros

Ferreira explicó que entre 10 y 15 familias podrían ser trasladadas al albergue previsto en la capilla Virgen de Luján si el río Paraguay alcanza una altura de entre 5 y 5,50 metros.

La habilitación de este espacio está dirigida inicialmente a los pobladores que viven en las áreas más cercanas al río y que serían los primeros afectados por la crecida.

Aclaró que recién cuando se den las primeras viviendas inundadas prevén reubicar a las familias en los albergues.

Agregó que alrededor de 400 familias pueden instalarse en cada albergue previsto.

Santa Ana y San Cayetano

En San Cayetano, sin embargo, las afectaciones se producen cuando el nivel del río llega a los seis metros, según precisó el jefe del Centro Municipal Nº 1.

“Nosotros creemos que esto podría llegar a los 7 metros, no va a ser una afectación grave para nuestras familias. Creemos que no será grave, pero estamos en alerta constante”, sostuvo.

De alcanzarse esa altura, alrededor de 1.200 familias de San Cayetano y Santa Ana podrían resultar afectadas, por lo que se prevé contar con albergues para responder a las necesidades de reubicación.

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Ferreira precisó que dos de los cinco albergues previstos para el Bañado Sur se instalarán en San Cayetano, mientras que los otros tres estarán ubicados en Santa Ana.