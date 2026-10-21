El Niño amenaza con nuevas crecidas del río Paraná

La alerta hidrológica Nº 9, emitida este miércoles por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), advierte sobre un escenario hidrológico desfavorable e insta a la sociedad civil y a las autoridades a diseñar acciones preventivas. Según los pronósticos de organismos especializados, el avance del fenómeno hidrometeorológico El Niño aumenta la probabilidad de que se registren situaciones sostenidas de aguas altas durante el trimestre octubre-diciembre de 2026.

Según el informe técnico, el caudal del río Paraná se mantiene en valores sensiblemente superiores a la media histórica (serie 1971-2025). Durante septiembre último, la afluencia superó en un 37 % el promedio registrado, al alcanzar los 12.339 m³/s.

En lo que va de octubre, el caudal se incrementó hasta situarse un 92 % por encima de la media, con un promedio de aproximadamente 14.400 m³/s.

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Tendencia en aumento y pronóstico de precipitaciones

Para este miércoles, el volumen de agua previsto afluente al embalse de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY) ronda los 32.500 m³/s. Para las próximas jornadas, se prevé una tendencia ascendente, con caudales que oscilarían entre los 32.000 y 35.000 m³/s.

Los técnicos explicaron que la evolución del caudal dependerá de la operación de las represas ubicadas aguas arriba de la CHY y del impacto de las precipitaciones en la cuenca.

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Entre este miércoles 21 y el domingo 25 de octubre, los centros meteorológicos pronostican lluvias de variada intensidad en la cuenca del río Iguazú, aguas arriba de Itaipú, y en la zona de aporte directo a la represa Yacyretá. Los acumulados estimados oscilan entre 20 y 60 mm, aunque podrían alcanzar valores puntuales de hasta 200 mm en los escenarios más desfavorables.

Situación en Ayolas e Ituzaingó

Pese al elevado volumen de agua que ingresa al embalse, las proyecciones a corto plazo para los niveles del río aguas abajo del complejo hidroeléctrico indican una tendencia estacionaria.

En el puerto de Ayolas, los niveles previstos para este miércoles oscilan entre 6 y 6,2 metros. Para los próximos días, se espera un ligero descenso, con valores de entre 5,8 y 6,0 m.

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A pesar de esta leve reducción, la situación se mantiene en nivel de alerta, debido a que el río supera ampliamente la marca crítica de 4,20 metros y el nivel de inundabilidad de la ciudad, fijado en 4,50 m. La cota normal es de 1,80 metros.

En el puerto de Ituzaingó (Argentina), la lectura registrada a las 11:00 de hoy fue de 4,57 metros. Para el resto de la jornada, se prevén niveles de entre 4,5 y 4,6 metros, con un descenso paulatino a valores de entre 4,2 y 4,5 m durante los días siguientes.

La zona continúa en alerta, teniendo en cuenta que el umbral de prevención se sitúa en 3,50 metros y el nivel de evacuación, en 4,00 metros.