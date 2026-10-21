Pescadores de Ayolas advierten sobre un año crítico para el sector.

Rolando Ferreira, presidente de la Asociación de Pescadores Unidos de Ayolas, manifestó que, durante 2026, el sector sufrió severos perjuicios por la proliferación de algas y las pronunciadas bajantes del río Paraná. A estos problemas se sumaron importantes repuntes del nivel del agua en las últimas semanas, que provocaron inundaciones.

Según indicó, la situación se agrava por la falta de respuestas y asistencia de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y de las autoridades nacionales y locales.

El dirigente señaló que, pese a la proximidad de la veda pesquera, prevista para el próximo 2 de noviembre, el sector pesquero comercial aún no recibió convocatoria alguna del área de Coordinación Social de la EBY para definir las medidas habituales de mitigación. Entre ellas se encuentran la entrega de víveres y la asistencia económica durante los 50 días que dura la prohibición.

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“Históricamente somos el sector más afectado por la represa, con áreas de pesca restringidas en 3.000 metros aguas arriba y 3.000 metros aguas abajo, por considerarse zona de reserva. Sin embargo, no existe un proyecto claro ni asistencia permanente, como debería establecerse”, cuestionó Ferreira.

“Cuoteos políticos” al momento de gestionar la ayuda social y designar personas para los cargos

Ferreira también lamentó la falta de apoyo de las autoridades políticas locales y afirmó que ningún concejal, intendente ni candidato ha acompañado los reclamos del gremio.

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Asimismo, cuestionó que la gestión de la ayuda social responde a menudo a “cuoteos políticos” y a la designación de personas que desconocen la realidad de las familias que dependen exclusivamente de la pesca.

Los pescadores advirtieron que la situación económica de las comunidades ribereñas es crítica y exigieron una pronta respuesta de las autoridades nacionales y de la binacional antes del inicio oficial de la veda.

“Es sumamente importante que los compañeros respeten la veda, para que en el futuro se pueda seguir contando con la pesca como medio de sustento familiar y también para generar movimiento económico en nuestra ciudad”, agregó Ferreira.

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