Granizada sorprendió a pobladores de San Solano Centro, en Misiones

El profesor Rolando Rodríguez, poblador de la comunidad de San Solano Centro, del distrito de Santa Rosa, departamento de Misiones, manifestó que un temporal registrado cerca del mediodía dejó una gran cantidad de granizo acumulado. Duró casi 10 minutos, detalló.

A pesar de que los granizos eran pequeños, la cantidad acumulada en la zona urbana fue impresionante. “Por suerte fueron pequeñitos, pero la cantidad fue impresionante”. El fenómeno meteorológico se prolongó por un lapso de entre 5 y 10 minutos, indicó el lugareño.

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Según los primeros datos brindados por Rodríguez, no se registraron daños materiales de consideración ni personas heridas. Sin embargo, el impacto del viento y los granizos provocó una masiva caída de hojas y ramas de los árboles en las distintas calles del casco urbano.

La zona se divide en San Solano Norte y San Solano Centro, siendo esta última la más afectada por la tormenta registrada en las últimas horas.

Pronóstico de tiempo severo para la zona de Misiones

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, en las próximas horas se podrían registrar fenómenos de tiempo severo en diferentes puntos del departamento de Misiones. No se descarta la posibilidad de que se registren vientos que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, acompañados de caída de granizo y lluvias intensas.

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