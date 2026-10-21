La crecida del Paraná deja a 3.311 personas evacuadas en Ayolas

De ese total, 221 familias (739 personas) permanecen en 17 albergues temporales habilitados en la ciudad, mientras que otras 843 familias (2.572 personas) se refugiaron en casas de familiares o en alquileres particulares.

Según datos del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) distrital, el río Paraná alcanzó los 6,45 metros en el puerto local, superando ampliamente la cota normal de 1,80 m y el nivel de inundabilidad establecido en 4,50 m. Sin embargo, el informe hidrológico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) señala que el nivel descendió a 6,20 metros. Para los próximos días, se prevé un nuevo repunte del río.

Lea más: El Niño con nuevas crecidas del río Paraná

Entre los espacios habilitados como albergues temporales figuran el Polideportivo Municipal, la Junta Municipal, la Seccional Colorada, el Gimnasio de las Mil Viviendas y la USF de San José Mí, entre otros. Los barrios más afectados son San José, San Rafael, María Auxiliadora y San Antonio.

Asistencia médica y alimentaria

De acuerdo con el informe del COE, las familias que permanecen en los albergues reciben atención médica permanente y medicamentos mediante refuerzos del Ministerio de Salud Pública, con coordinación local y apoyo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

Los profesionales sanitarios realizan revisiones médicas periódicas, con especial atención a niños, adultos mayores y personas con condiciones de salud preexistentes. Además, se registró un aumento de consultas por infecciones de piel y micosis, por lo que se reforzó la provisión de medicamentos específicos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Alimentación

Las familias afectadas por las inundaciones que permanecen en los campamentos temporales reciben alimentos mediante el sistema de ollas populares, implementado en cada uno de los albergues habilitados. La asistencia contempla desayuno, almuerzo y cena.

Para este jueves, se espera que la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) distribuya víveres a las personas damnificadas que permanecen en los albergues, así como a aquellas que se encuentran en casas de familiares o en alquileres particulares.

Lea más: Ayolas: EBY debe 17 meses de salarios a funcionarias del hogar de ancianos