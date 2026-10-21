Los tres departamentos que estarán en zona de tormentas esta tarde

A las 16:30 de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un boletín especial en el que confirma la vigencia de una alerta por tormentas en zonas puntuales de la Región Oriental.

El informe detalla que este fenómeno de tiempo severo incluye lluvias intensas, ráfagas de viento moderadas a fuertes y la posibilidad de caída de granizo.

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Asimismo, no se descarta que el temporal se extienda durante las próximas horas, afectando principalmente al sur y este de la Región Oriental. Los departamentos bajo alerta son:

Caazapá (sur y este)

Itapúa

Alto Paraná

Clima cálido e inestable persistirá hasta el fin de semana, según Meteorología

Por otra parte, Meteorología señala que debido a la inestabilidad y al elevado contenido de humedad previsto a partir de este miércoles 21, aumentará la probabilidad de lluvias con tormentas eléctricas generalizadas, especialmente en la Región Oriental y en el oeste y sur de la Occidental.

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Esta condición se extendería hasta el fin de semana, por lo que no se descartan importantes acumulados de agua. Además, los vientos rotarán al sector norte y el ambiente predominante será cálido.

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Se recomienda a la ciudadanía realizar un seguimiento constante de los avisos meteorológicos vigentes para mantenerse informada sobre la evolución del tiempo severo.