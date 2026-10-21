Refuerzan el monitoreo de los ríos ante una posible nueva crecida en el Este

Desde este miércoles se registran lluvias dispersas en varios sectores de Alto Paraná y las precipitaciones podrían intensificarse en los próximos días en esta zona del país como consecuencia del fenómeno El Niño. Esto podría elevar el nivel del río Paraná, que viene experimentando un descenso, pero aún permanece en niveles de inundación.

Según el boletín hidrológico de Itaipú, la cota del río Paraná en la estación hidrométrica del Puente de la Amistad es de 116,90 metros sobre el nivel del mar. Esto significa que bajó unos cinco metros en los últimos días, luego de que la semana pasada alcanzara más de 121 metros.

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Miguel Trinidad, coordinador de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), dijo que desde mañana intensificarán el monitoreo de los ríos y recorrerán los municipios de las zonas inundables.

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“Vamos a hacer un monitoreo por la zona de influencia de las represas de Iguazú, Acaray e Itaipú. Además, vamos a hacer un seguimiento para ver qué comunidades podrían ser afectadas”, señaló.

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Los representantes de la SEN, Itaipú, la Gobernación y las municipalidades locales prevén una reunión mañana temprano. Luego, se prevé una visita a la zona de la Base Naval y a algunos municipios para realizar un relevamiento de datos.

Algunas casas ya están fuera del agua en el barrio San Rafael

En un recorrido con drones realizado este miércoles por la Municipalidad de Ciudad del Este, se observa que varias casas de los barrios San Rafael y San Agustín ya están fuera del agua. Sin embargo, por pedido de las autoridades, las familias aún no deben retornar a sus viviendas, debido a que el nivel del agua podría subir nuevamente en los próximos días.

Con esta medida se busca que las personas afectadas permanezcan en lugares seguros y evitar nuevas evacuaciones de emergencia que, además de representar un riesgo para las personas, ocasionan daños materiales por la destrucción de muebles, electrodomésticos e incluso la pérdida de animales.

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Los registros de la Municipalidad de Ciudad del Este contabilizan 1.230 familias afectadas en nueve sectores de la ciudad: Remansito, Muelle y alrededores, 155 familias; asentamiento Belén, 100 familias; Che la Reina, 130 familias; Santa Ana, 80 familias; San Rafael y San Agustín, 380 familias; km 9 Monday y asentamiento 8 de Diciembre, 70 familias; km 10 Acaray y asentamiento Yrendague, 50 familias; Ex Cantera, en ambos lados, 260 familias; y barrio 23 de Octubre, cinco familias.

Para la asistencia alimentaria, la Municipalidad mantiene en funcionamiento 15 ollas populares y distribuye alimentos. Además, entrega donaciones e insumos para los albergues transitorios.