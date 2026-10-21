Alerta meteorológica: fuertes lluvias ya ingresaron al país y llegarán a Asunción el fin de semana

“Esto ya empezó, en la zona de Paraguarí, norte de Paraguarí, en la zona este de Cordillera, Caaguazú, y se está moviendo hacia Alto Paraná; esa es una primera área específica de afectación”, afirmó Mingo sobre la inestabilidad climática.

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También dijo que otro fenómeno se desarrolla sobre el departamento de Misiones, al este, pero se mueve hacia Itapúa. Y otro proceso que se está dando en estos momentos sobre San Pedro, pero se está moviendo al este para afectar a Canindeyú y a parte del Alto Paraná. “Entonces, hoy ponemos nuestra atención en la Región Oriental y, en especial, en el centro, sur y este”, detalló el experto sobre el fenómeno que se desarrolla en estos momentos.

Mingo profundizó en que la zona de Paraguarí ya está siendo golpeada por las tormentas y alertó que los puntos más críticos estarán hacia el este. “Los que tienen que estar atentos son todos los departamentos que están a lo largo de la cuenca del río Paraná. Las tormentas no preocupan por la cantidad de agua que pueda caer, sino porque está todo saturado. Entonces, 10, 20 o 30 milímetros igual van a sumar al cauce principal y van a generar inconvenientes”, advirtió.

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El riesgo persiste por más que no llueva

El meteorólogo dijo que el fenómeno es mucho más severo de lo que se puede graficar. “Tienen que estar atentos y preocupados, por favor. También hacer caso a las autoridades si es que hay que salir (de una zona inundable). El problema del Paraná es que puede terminar la lluvia sobre nuestro territorio, pero la cuenca del Paraná alta del lado brasileño va a seguir aumentando el caudal debido a los vientos del sur que se prevén para el domingo y que empujarán el agua acumulada”, ilustró Mingo.

Además, destacó que la señal de alerta sigue siendo intensa e importante. “Nuestra señal es persistente, insistente y consistente para toda la cuenca del Paraná, desde inclusive Canindeyú, Alto Paraná, Caaguazú, Guairá, Caazapá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú y parte de Paraguarí. Mañana, en el transcurso de la tarde y noche, habrá otra vez tormentas que pueden tener bastante intensidad”, adelantó.

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¿Cuándo llegará a Asunción y alrededores?

Según el titular de meteorología, lo más fuerte del fenómeno azotará al este y sureste de Central, mientras que en capital y área metropolitana se darán lluvias aisladas. “De hecho, esta mañana ya se dio algo; saliendo de Luque, en la zona de la Conmebol, ya hubo un aguacero importante, pero las nubes de tormenta estuvieron más al sur del departamento. Para lo que resta del día, aparentemente habrá más bien aguaceros acá para capital y Central en esta tarde y noche”, afirmó Mingo.

Precisó que la cantidad de agua más importante en esta zona, caerá en la tarde y noche del viernes y madrugada del sábado. “Por lo menos en lo que está relacionado a Central y capital. El viernes a la tarde y noche y madrugada del sábado es donde tenemos que prestar bastante atención; seguro estaremos emitiendo los boletines que correspondan”, recalcó.

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El director anticipó amaneceres lluviosos e inestables en capital que se extenderán hasta el domingo. “En capital podemos amanecer con un clima lluvioso. El ambiente cálido y húmedo va a persistir hasta el domingo por lo menos”, finalizó.