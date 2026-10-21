Clima
21 de octubre de 2026 - 13:29

Temporal con granizada azota una compañía de Caapucú y temen daños en viviendas

CAAPUCÚ. Un temporal con fuertes ráfagas de viento, lluvias y granizadas azotó durante 15 minutos la compañía Curucau, a 17 km del casco urbano.

Por Emilce Ramírez
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Un fuerte temporal acompañado de lluvias y granizadas afectó en la mañana de este miércoles a la compañía Curucau, ubicada a unos 17 kilómetros del casco urbano de Caapucú, departamento de Paraguarí.

Un temporal de granizo azotó la compañía Curucau en Caapucú durante 15 minutos.
Una impresionante cantidad de granizo cayó en la compañía Curucau en Caapucú durante 15 minutos.

El fenómeno meteorológico, que estaba anunciado por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), duró aproximadamente 15 minutos y habría ocasionado daños en algunas viviendas, según informó el intendente local, Gustavo Penayo (ANR).

Mencionó que cerca de las 10:00 recibió los primeros reportes sobre la fuerte granizada registrada en la zona de Curucau.

Señaló que está recabando información para determinar la magnitud de los daños y verificar si hay familias afectadas.

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Solicita ayuda a Secretaría de Emergencia

Ante la posibilidad de que el temporal haya causado perjuicios a viviendas de Curucau, el jefe comunal indicó que ya solicitó asistencia a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

Fuertes ráfagas de viento azotaron la compañía Curucau y generaron preocupación entre los pobladores.
Fuertes ráfagas de viento azotaron la compañía Curucau y generaron preocupación entre los pobladores.

Penayo recordó que, en otras ocasiones, habitantes de la zona también fueron afectados por temporales y, según indicó, no recibieron asistencia de la institución de emergencia.

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El intendente explicó que, hasta el momento, recibió información sobre lo ocurrido en una sola compañía, pero aguardará nuevos reportes para identificar si hay más familias afectadas y determinar qué tipo de ayuda podrían necesitar.