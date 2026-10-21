Temporal con granizada azota una compañía de Caapucú y temen daños en viviendas

Un fuerte temporal acompañado de lluvias y granizadas afectó en la mañana de este miércoles a la compañía Curucau, ubicada a unos 17 kilómetros del casco urbano de Caapucú, departamento de Paraguarí.
El fenómeno meteorológico, que estaba anunciado por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), duró aproximadamente 15 minutos y habría ocasionado daños en algunas viviendas, según informó el intendente local, Gustavo Penayo (ANR).
Mencionó que cerca de las 10:00 recibió los primeros reportes sobre la fuerte granizada registrada en la zona de Curucau.
Señaló que está recabando información para determinar la magnitud de los daños y verificar si hay familias afectadas.
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Solicita ayuda a Secretaría de Emergencia
Ante la posibilidad de que el temporal haya causado perjuicios a viviendas de Curucau, el jefe comunal indicó que ya solicitó asistencia a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).
Penayo recordó que, en otras ocasiones, habitantes de la zona también fueron afectados por temporales y, según indicó, no recibieron asistencia de la institución de emergencia.
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El intendente explicó que, hasta el momento, recibió información sobre lo ocurrido en una sola compañía, pero aguardará nuevos reportes para identificar si hay más familias afectadas y determinar qué tipo de ayuda podrían necesitar.