Alerta meteorológica, EN VIVO: rigen avisos por lluvias y tormentas eléctricas para todo el país

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un boletín de alerta temprana que advierte sobre el desarrollo de celdas de tormentas y un sistema de mal tiempo que afectará a gran parte del territorio nacional entre este miércoles 21 y el jueves 22 de octubre de 2026.

El fenómeno estará acompañado de lluvias con ocasionales tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos de forma muy puntual.

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08:20 Se intensifican las tormentas y anuncian ráfagas fuertes y granizos

El aviso emitido a las 08:20 advierte sobre la intensificación y desplazamiento de celdas de tormenta que dejarán lluvias intensas, tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento y alta probabilidad de granizos, afectando al oeste de San Pedro, oeste y centro de Guairá, oeste y centro de Caaguazú, noroeste de Misiones, centro y norte de Paraguarí, centro y sur de Central, norte y sur de Ñeembucú, y este de Pte. Hayes.

07:30 Lluvias llegan desde el sur

El aviso emitido a las 07:31 advierte sobre el desarrollo de celdas de tormenta que traerán lluvias, tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento y ocasional caída de granizos en la Región Oriental y el centro de la Región Occidental, afectando especialmente al sur de San Pedro, el oeste y centro de Cordillera, el norte y noreste de Caaguazú, el centro y sur de Central, el oeste y centro de Ñeembucú, el sur de Amambay, el norte de Canindeyú y el centro de Pte. Hayes.