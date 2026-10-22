Rescatan ganado en zonas ribereñas de Ayolas por la crecida del Paraná

El concejal departamental de Misiones, Juan Achucarro (ANR-HC), manifestó que se llevó a cabo un intenso operativo para evacuar animales bovinos de las zonas ribereñas afectadas por las recientes inundaciones provocadas por la crecida del río Paraná, a raíz del fenómeno climático El Niño.

Las labores, realizadas en gran medida “a pulso” por los propios pobladores ante la falta de infraestructura adecuada, como corrales, embarcaderos o bretes, permitieron poner a salvo a más de medio millar de cabezas de ganado.

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“Hicimos un trabajo a pulso, ya que nuestros pequeños productores no cuentan con la comodidad necesaria para cargar los animales. Pero, gracias a Dios, pudimos evacuar entre 500 y 600 cabezas que moraban en la zona ribereña”, explicó Achucarro.

Además del ganado vacuno, las tareas de rescate incluyeron animales menores, como cerdos, gallinas, patos y ovejas, que fueron trasladados a zonas más elevadas previamente previstas por las autoridades y los involucrados.

Preocupa la alimentación del ganado

El concejal departamental señaló que, si bien los animales rescatados se encuentran actualmente en campos de familiares, vecinos o predios alquilados donde todavía hay pastizales, existe preocupación por su alimentación a mediano plazo. Según los pronósticos técnicos, la crecida del río Paraná podría prolongarse durante un tiempo considerable.

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Para hacer frente a esta situación y reducir los costos que representan un duro impacto económico para los pequeños ganaderos, se prevé la entrega de fardos de heno, alimentos balanceados y sales proteicas.

“El objetivo es mantener vivos y sanos a los animales durante todo el tiempo que dure esta creciente. Bien alimentados, van a poder soportar este proceso”, señalaron.

Actualmente, las tareas de asistencia y coordinación para la provisión de insumos se realizan de manera conjunta entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), la Gobernación de Misiones y el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

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