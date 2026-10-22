Clima
22 de octubre de 2026 - 19:07

Rescatan ganado en zonas ribereñas de Ayolas por la crecida del Paraná

Tareas de rescates de animales vacunos en Ayolas.
Rescatistas realizaron tareas de traslado de animales vacunos afectados por las inundaciones en Ayolas.Gentileza

AYOLAS. Pequeños ganaderos lograron evacuar su ganado hacia campos más altos. Instituciones coordinan asistencia con forraje para garantizar la supervivencia de los animales.

Por Miguel Ángel Rodríguez
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El concejal departamental de Misiones, Juan Achucarro (ANR-HC), manifestó que se llevó a cabo un intenso operativo para evacuar animales bovinos de las zonas ribereñas afectadas por las recientes inundaciones provocadas por la crecida del río Paraná, a raíz del fenómeno climático El Niño.

Las labores, realizadas en gran medida “a pulso” por los propios pobladores ante la falta de infraestructura adecuada, como corrales, embarcaderos o bretes, permitieron poner a salvo a más de medio millar de cabezas de ganado.

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“Hicimos un trabajo a pulso, ya que nuestros pequeños productores no cuentan con la comodidad necesaria para cargar los animales. Pero, gracias a Dios, pudimos evacuar entre 500 y 600 cabezas que moraban en la zona ribereña”, explicó Achucarro.

Además del ganado vacuno, las tareas de rescate incluyeron animales menores, como cerdos, gallinas, patos y ovejas, que fueron trasladados a zonas más elevadas previamente previstas por las autoridades y los involucrados.

Preocupa la alimentación del ganado

El concejal departamental señaló que, si bien los animales rescatados se encuentran actualmente en campos de familiares, vecinos o predios alquilados donde todavía hay pastizales, existe preocupación por su alimentación a mediano plazo. Según los pronósticos técnicos, la crecida del río Paraná podría prolongarse durante un tiempo considerable.

Para hacer frente a esta situación y reducir los costos que representan un duro impacto económico para los pequeños ganaderos, se prevé la entrega de fardos de heno, alimentos balanceados y sales proteicas.

“El objetivo es mantener vivos y sanos a los animales durante todo el tiempo que dure esta creciente. Bien alimentados, van a poder soportar este proceso”, señalaron.

Pequeños ganaderos evacuan sus animales de las zonas inundadas en Ayolas.
Afectados por las inundaciones, ganaderos rescatan sus animales en zonas ribereñas de Ayolas

Actualmente, las tareas de asistencia y coordinación para la provisión de insumos se realizan de manera conjunta entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), la Gobernación de Misiones y el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

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