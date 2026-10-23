Ayolas prepara el cambio de autoridades municipales

José Mutti se reunió ayer con el actual intendente ayolense, Carlos Duarte (ANR – HC), para dar inicio al proceso de transición administrativa y preparar el corte administrativo establecido en el marco legal de la Contraloría General de la República (CGR).

El intendente electo estuvo acompañado por un equipo integrado por los licenciados Domingo Gamarra, Heriberto Rolón, Juan Carlos Ferreira y Blas Alonso, el abogado Alfredo Melgarejo, además de asesores contables externos.

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Mutti confirmó que el acto de asunción de las nuevas autoridades municipales está previsto para el próximo 3 de noviembre, frente al edificio de la Municipalidad.

En las elecciones municipales de 2026, desarrolladas el 4 de octubre en el distrito de Ayolas, José Mutti se impuso a sus adversarios políticos Denis Dioff (Yo Creo), de la Alianza Recuperando el Paraíso, y Andrés Morel, del Partido Patriótico Independiente (PPI).

El ahora electo intendente obtuvo 6.797 votos, equivalentes al 71,77 % del total sufragado. Su principal rival, Denis Dioff, candidato de la Alianza Recuperando el Paraíso, consiguió 2.226 votos (23,51 %). Por su parte, Andrés Morel, del Partido Patriótico Independiente (PPI), sumó 84 sufragios (0,89 %).

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