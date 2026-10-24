Asisten a pequeños ganaderos afectados por la crecida del río Paraná

En el marco de las acciones de apoyo a los sectores vulnerables, la Gobernación de Misiones inició la entrega de insumos destinados a pequeños productores pecuarios del departamento. La primera jornada de distribución benefició a pobladores del barrio María Auxiliadora.

El integrante del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Ayolas, Ismael Casafu, explicó que la asistencia busca reducir los impactos negativos de la inundación, que dejó a los animales en espacios reducidos y aislados a causa del fenómeno climático El Niño.

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En esta primera fase, un total de 20 productores del barrio recibieron los insumos de manera directa. La asistencia se extenderá paulatinamente a los demás barrios inscriptos en el COE, bajo la coordinación de la ingeniera María Acuña.

Asimismo, se prevé que la próxima semana la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) se sume a las entregas con aportes complementarios para asistir a los productores que aún no recibieron ayuda en las zonas afectadas por las inundaciones. Las entregas locales cuentan con el acompañamiento del intendente electo, José Mutti, y representantes de la Gobernación.

Insumos para los productores

Casafu explico que, los insumos entregados a cada productor beneficiado en esta primera etapa incluyen cuatro bolsas de balanceado para vacunos, una bolsa de balanceado para aves de corral, sal mineral para el ganado, un kit de medicamentos veterinarios y un rollo de heno (pasto) para la alimentación inmediata de los animales.

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