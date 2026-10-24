Misiones: aplicaron 416 dosis de vacuna contra influenza en medio de evacuaciones por inundación

El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) realiza en Ayolas la vacunación de los esquemas regulares para diferentes edades y recomienda a la población aprovechar la disponibilidad de las dosis para prevenir enfermedades, especialmente ante el hacinamiento que se registra en los alberges debido a las evacuaciones por la crecida del río Paraná.

La jefa distrital del PAI de Ayolas y encargada del vacunatorio del Hospital Integrado de Ayolas, Synthia Benítez, explicó que actualmente están disponibles las vacunas correspondientes al programa regular y otras destinadas a grupos específicos.

“Estamos contando con todas las vacunas del programa regular y otras edades también. Tenemos para embarazadas, tenemos para las edades de 9, 10 años, las cuales la estamos aplicando”, señaló.

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Entre las vacunas disponibles también se encuentra contra la influenza, tanto en su presentación pediátrica como para adultos. Asimismo, el servicio cuenta con la vacuna antitetánica.

Benítez indicó que la población está aprovechando la disponibilidad de las dosis y que el personal sanitario también realiza tareas de educación y concienciación sobre la importancia de la inmunización.

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La jefa distrital destacó que la vacunación cobra especial importancia debido a la situación que atraviesa Ayolas, donde numerosas familias fueron evacuadas y permanecen en albergues, compartiendo espacios.

“Sabemos que la situación en nuestra ciudad de Ayolas no es muy favorable y que, debido a las evacuaciones, existe un importante hacinamiento en los campamentos. Muchas personas están compartiendo un mismo espacio, por lo que es fundamental prevenir la propagación de virus y otras enfermedades que pueden evitarse mediante la vacunación”, expresó.

En el marco de estas acciones, el PAI de Ayolas ya aplicó 416 dosis de la vacuna contra la influenza.

Atención médica en los campamentos

Por otro lado, el director de la VIII Región Sanitaria, José María Mereles, señaló que, durante las atenciones médicas realizadas diariamente en los diferentes campamentos de evacuados, se detectaron casos de afecciones en la piel en personas expuestas a aguas contaminadas, además de problemas respiratorios.

Durante las intervenciones, los profesionales realizan controles de signos vitales, evaluaciones del estado general de salud, consultas médicas y provisión de medicamentos esenciales, como también asistencias de especialistas en diversas áreas.

Estas acciones sanitarias se desarrollan en los distritos de Ayolas y su compañía Corateí, Yabebyry y su compañía Panchito López, afectados por la crecida del río Paraná.