Ciudad del Este tendrá jornadas frescas a cálidas y cielo mayormente nublado

De acuerdo con el pronóstico, la jornada se presentará fresca a cálida, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos predominantes del sureste. La temperatura mínima prevista es de 12 °C, mientras que la máxima llegará a los 23 °C.

Para el martes, se espera un ambiente fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 13 °C y los 24 °C. Los vientos soplarán inicialmente del sureste y luego serán variables.

En tanto, para el miércoles, Meteorología anuncia condiciones similares, con un ambiente fresco a cálido y cielo mayormente nublado. La temperatura mínima será de 17 °C y la máxima alcanzará los 26 °C, con vientos variables.

Durante los próximos días no se prevén lluvias en esta zona del país. Sin embargo, el río Yguazú registra un importante aumento en su caudal. Ante esta situación, la Itaipú Binacional cerró sus compuertas como parte de las medidas para controlar el nivel del río Paraná.