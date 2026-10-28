Clima en Paraguay: ¿Dónde habría tormentas este miércoles?

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos del sureste.

Se esperan lluvias dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo – incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas en partes del Chaco y el norte de la Región Oriental, particularmente en los departamentos de Amambay y San Pedro.

Las precipitaciones continuarían mañana, jueves, en la mayor parte del país y las tormentas se extenderían también al este del país.

Mañanas frescas y tardes cálidas

Se registraría hoy un leve aumento de la temperatura con relación al martes, con temperaturas máximas de 28 grados centígrados en Asunción, 26 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 27 en el Chaco, con mínimas entre 15 y 20 grados.

Ciudad Temperatura mínima del miércoles Temperatura máxima del miércoles Concepción 19 °C 27 °C San Pedro 18 °C 27 °C Caacupé 17 °C 27 °C Villarrica 16 °C 27 °C Coronel Oviedo 17° C 27 °C Caazapá 16 °C 27 °C Encarnación 16 °C 26 °C San Juan Bautista 16 °C 26 °C Paraguarí 16 °C 27 °C Ciudad del Este 18 °C 26 °C Asunción 17 °C 28 °C Pilar 15 °C 26 °C Pedro Juan Caballero 16 °C 24 °C Salto del Guairá 18 °C 26 ºC Pozo Colorado 18 °C 27 °C Fuerte Olimpo 20 °C 26 °C Mariscal Estigarribia 18 °C 26 °C

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.