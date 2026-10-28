Clima en Paraguay: ¿Dónde habría tormentas este miércoles?

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos del sureste.
Se esperan lluvias dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo – incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas en partes del Chaco y el norte de la Región Oriental, particularmente en los departamentos de Amambay y San Pedro.
Las precipitaciones continuarían mañana, jueves, en la mayor parte del país y las tormentas se extenderían también al este del país.
Mañanas frescas y tardes cálidas
Se registraría hoy un leve aumento de la temperatura con relación al martes, con temperaturas máximas de 28 grados centígrados en Asunción, 26 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 27 en el Chaco, con mínimas entre 15 y 20 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del miércoles
|Temperatura máxima del miércoles
Concepción
19 °C
27 °C
San Pedro
18 °C
27 °C
Caacupé
17 °C
27 °C
Villarrica
16 °C
27 °C
Coronel Oviedo
17° C
27 °C
Caazapá
16 °C
27 °C
Encarnación
16 °C
26 °C
San Juan Bautista
16 °C
26 °C
Paraguarí
16 °C
27 °C
Ciudad del Este
18 °C
26 °C
Asunción
17 °C
28 °C
Pilar
15 °C
26 °C
Pedro Juan Caballero
16 °C
24 °C
Salto del Guairá
18 °C
26 ºC
Pozo Colorado
18 °C
27 °C
Fuerte Olimpo
20 °C
26 °C
Mariscal Estigarribia
18 °C
26 °C
No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.