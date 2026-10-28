ABC
28 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
19º
Ahora
ver más
19º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-10-29
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-10-30
Min
15º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-01
Min
17º
Máx
34º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.720
Venta
5.970
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Clima
28 de octubre de 2026 - 05:26

Clima en Paraguay: ¿Dónde habría tormentas este miércoles?

Imagen sin descripción

Luego de unos días con condiciones climáticas estables, desde hoy se esperan lluvias y tormentas eléctricas en varias zonas de Paraguay, advierte la Dirección de Meteorología.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos del sureste.

Se esperan lluvias dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo – incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas en partes del Chaco y el norte de la Región Oriental, particularmente en los departamentos de Amambay y San Pedro.

Las precipitaciones continuarían mañana, jueves, en la mayor parte del país y las tormentas se extenderían también al este del país.

Mañanas frescas y tardes cálidas

Se registraría hoy un leve aumento de la temperatura con relación al martes, con temperaturas máximas de 28 grados centígrados en Asunción, 26 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 27 en el Chaco, con mínimas entre 15 y 20 grados.

CiudadTemperatura mínima del miércolesTemperatura máxima del miércoles

Concepción

19 °C

27 °C

San Pedro

18 °C

27 °C

Caacupé

17 °C

27 °C

Villarrica

16 °C

27 °C

Coronel Oviedo

17° C

27 °C

Caazapá

16 °C

27 °C

Encarnación

16 °C

26 °C

San Juan Bautista

16 °C

26 °C

Paraguarí

16 °C

27 °C

Ciudad del Este

18 °C

26 °C

Asunción

17 °C

28 °C

Pilar

15 °C

26 °C

Pedro Juan Caballero

16 °C

24 °C

Salto del Guairá

18 °C

26 ºC

Pozo Colorado

18 °C

27 °C

Fuerte Olimpo

20 °C

26 °C

Mariscal Estigarribia

18 °C

26 °C

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.

Lo
más leído
del día

01
Política
Tras acusarla de corrupta, la hermana de Zenaida se echa atrás ante Lilian Samaniego
Ver más
02
Nacionales
Caso Zenaida Delgado: Fiscalía califica de “escueta” la denuncia
Ver más
03
Copa Paraguay
Libertad sufre para quedarse con el boleto a semifinales de la Copa Paraguay
Ver más
04
Polideportivo
La Albirroja U15 volvió al país con una conquista histórica
Ver más
05
Policiales
Una mujer fue aprehendida en Capiatá tras el robo de cruces históricas
Ver más

Te puede interesar