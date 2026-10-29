ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
25º
Ahora
ver más
25º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
33º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-02
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
29º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Clima
29 de octubre de 2026 - 12:12

El nivel río Paraguay está bajando en la bahía de Asunción

Paisaje acuático sereno con la silueta de edificios altos de Asunción en el fondo bajo luz suave de amanecer.
El río Paraguay reporta una bajada en la Bahía de Asunción. Foto: archivo.Luis López

En su informe diario, la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) reporta un descenso en el nivel del río Paraguay en la estación de medición instalada en la bahía de Asunción. El desplome se registra desde el martes.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En coincidencia con el cese de las lluvias enmarcadas del fenómeno El Niño en capital, el río Paraguay registró un leve descenso en esta parte del país.

Lea más: Nivel de los ríos: ¿dónde subieron y dónde bajaron las aguas?

El pico se registró el pasado lunes 26 cuando alcanzó los 3,02 metros de altura en esa estación. A partir de allí, se produjo el descenso.

Gráfico que muestra el nivel del río Paraguay desde 15 hasta 29 de octubre de 2026, con descenso en los últimos días.
La Dirección de Meteorología e Hidrología reportó una caída en el nivel del río Paraguay en Asunción.

El martes 27, descendió un centímetro, quedando en 3,01 metros. El miercoles 28 bajó otros dos centímetros estableciéndose en 2,99 metros. La bajada más pronunciada se registró hoy jueves 29, con seis centímetros y marcando los 2,93 metros de altura.

Lea más: Clima en Paraguay: Pronostican jueves cálido y lluvioso

¿Cuando volverá a llover?

Según el pronostico extendido para Asunción, en los próximos días se prevé un clima mayormente húmedo con temperaturas frescas en las primeras horas del día, que luego irán subiendo.

Hombre con abrigo oscuro y sombrero se acerca a un coche blanco, en una calle empapada por la lluvia nocturna.
No se esperan lluvias intensas para lo que resta de esta semana y el inicio de la próxima. Foto: ilustrativa.

Se esperan lluvias dispersas pero no así tormentas ni periodos intensos de caída de agua. Este panorama se extenderá al menos hasta el lunes, según la DMH.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Accidente rumbo al Transchaco Rally: dos muertos tras choque de camioneta contra camión
Ver más
02
Policiales
Video: Bomberos combaten incendio en planta farmacéutica en Ypacaraí
Ver más
03
Nacionales
Soledad Núñez apunta a cajas paralelas de Asunción: cuánto dinero podría recuperar
Ver más
04
Policiales
Alumno habría sido herido con arma de aire comprimido en ‘safari’ en colegio de Asunción
Ver más
05
Economía
Exconsejero presenta a IPS propuesta para “capitalizar” Ueno y ser “accionista” del banco
Ver más

Te puede interesar