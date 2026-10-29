El nivel río Paraguay está bajando en la bahía de Asunción

En coincidencia con el cese de las lluvias enmarcadas del fenómeno El Niño en capital, el río Paraguay registró un leve descenso en esta parte del país.

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El pico se registró el pasado lunes 26 cuando alcanzó los 3,02 metros de altura en esa estación. A partir de allí, se produjo el descenso.

El martes 27, descendió un centímetro, quedando en 3,01 metros. El miercoles 28 bajó otros dos centímetros estableciéndose en 2,99 metros. La bajada más pronunciada se registró hoy jueves 29, con seis centímetros y marcando los 2,93 metros de altura.

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¿Cuando volverá a llover?

Según el pronostico extendido para Asunción, en los próximos días se prevé un clima mayormente húmedo con temperaturas frescas en las primeras horas del día, que luego irán subiendo.

Se esperan lluvias dispersas pero no así tormentas ni periodos intensos de caída de agua. Este panorama se extenderá al menos hasta el lunes, según la DMH.