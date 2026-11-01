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Clima
01 de noviembre de 2026 - 15:46

Actualizan alerta por tormentas: ahora son 12 los departamentos afectados para esta tarde

Desde esta tarde se registra lluvia con tormentas eléctricas en el Este del país. Gentileza/ Elias Yassine.
Desde esta tarde se registra lluvia con tormentas eléctricas envarios puntos del país.

La Dirección de Meteorología actualizó su alerta por tormentas que se extienden a 12 departamentos del territorio nacional. Te contamos dónde lloverá en la siguiente nota.

Por ABC Color
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El fenómeno esperado es de lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos, según la última alerta emitida por la Dirección de Meteorología a las 14:53.

Esto se debe a que los núcleos de tormentas persisten sobre el territorio nacional.

Estas condiciones tienen probabilidad de intensificarse y ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante la tarde de hoy.

Según estiman, la zona de cobertura es el centro y norte de la región Oriental y el sur de la región Occidental.

Lea más: Alerta meteorológica se extiende a seis departamentos

Departamentos afectados por lluvias esta tarde

Los departamentos afectados son:

  • Concepción (centro, sur y este).
  • San Pedro.
  • Cordillera.
  • Guairá.
  • Caaguazú.
  • Caazapá (norte).
  • Paraguarí.
  • Central.
  • Ñeembucú (centro y norte).
  • Amambay.
  • Canindeyú.
  • Presidente Hayes.

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