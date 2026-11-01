Actualizan alerta por tormentas: ahora son 12 los departamentos afectados para esta tarde

El fenómeno esperado es de lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos, según la última alerta emitida por la Dirección de Meteorología a las 14:53.

Esto se debe a que los núcleos de tormentas persisten sobre el territorio nacional.

Estas condiciones tienen probabilidad de intensificarse y ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante la tarde de hoy.

Según estiman, la zona de cobertura es el centro y norte de la región Oriental y el sur de la región Occidental.

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Departamentos afectados por lluvias esta tarde

Los departamentos afectados son: