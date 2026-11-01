Actualizan alerta por tormentas: ahora son 12 los departamentos afectados para esta tarde

El fenómeno esperado es de lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos, según la última alerta emitida por la Dirección de Meteorología a las 14:53.
Esto se debe a que los núcleos de tormentas persisten sobre el territorio nacional.
Estas condiciones tienen probabilidad de intensificarse y ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante la tarde de hoy.
Según estiman, la zona de cobertura es el centro y norte de la región Oriental y el sur de la región Occidental.
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Departamentos afectados por lluvias esta tarde
Los departamentos afectados son:
- Concepción (centro, sur y este).
- San Pedro.
- Cordillera.
- Guairá.
- Caaguazú.
- Caazapá (norte).
- Paraguarí.
- Central.
- Ñeembucú (centro y norte).
- Amambay.
- Canindeyú.
- Presidente Hayes.