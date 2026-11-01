Superclásico X ABC: ¿Cómo estará el tiempo a la hora del partido?

El reporte emitido por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) a las 05:29 am de este domingo 1 de noviembre de 2026 anticipa una jornada marcada por precipitaciones y precipitaciones dispersas, acompañadas de ocasionales descargas eléctricas en las distintas localidades del territorio nacional.

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En Asunción, se espera un ambiente de cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos que soplarán inicialmente del noreste para luego presentarse variables. Las precipitaciones llegarán en horas de la tarde acompañadas de tormentas eléctricas, con una marca mínima de 20℃ y una máxima estimada en 32℃.

Clima inestable en la Región Oriental

En la zona norte, Concepción y San Pedro registrarán un clima cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos variables y lluvias con ocasionales tormentas eléctricas, con mínimas de 20℃ y 19℃ respectivamente, y máximas de 33℃ en ambas ciudades.

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Por su parte, Pedro Juan Caballero se mantendrá cálido, con cielo mayormente nublado, vientos del noreste a variables, y precipitaciones con tormentas, variando entre 20℃ de mínima y 29℃ de máxima.

Más al centro, en Caacupé se presentarán temperaturas que irán de cálidas a calurosas, con vientos del noreste a variables, lluvias y tormentas eléctricas, alcanzando los 31℃ de máxima e iniciando con una mínima de 19℃.

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En Paraguarí, la jornada será fresca al amanecer y calurosa por la tarde, con vientos del noreste a variables, lluvias con tormentas eléctricas y una oscilación térmica entre 18℃ y 31℃.

Jornada lluviosa en el sur

En el sector centro-sur, Villarrica y Coronel Oviedo mantendrán mañanas frescas y tardes calurosas, con vientos del noreste a variables y lluvias con ocasionales tormentas eléctricas; Villarrica registrará 18℃ de mínima y 32℃ de máxima, mientras que Coronel Oviedo marcará 17℃ y 31℃.

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En Caazapá y Pilar, el tiempo se presentará igualmente fresco al amanecer y caluroso por la tarde, con lluvias dispersas y tormentas eléctricas, alcanzando mínimas de 17℃ y 18℃, y máximas de 32℃ y 31℃ respectivamente.

En el extremo sur, Encarnación anotará la mínima más baja de la jornada con 16℃ durante un amanecer fresco, tornándose caluroso por la tarde con 31℃ de máxima, acompañado de vientos del noreste a variables y lluvias dispersas con tormentas eléctricas.

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En el este, Ciudad del Este experimentará un ambiente de fresco a cálido, vientos del noreste y lluvias con tormentas, con marcas entre 18℃ y 30℃. En tanto, Salto del Guairá se mantendrá cálido, con vientos del noreste a variables y lluvias dispersas con tormentas, oscilando entre los 20℃ y 30℃.

Las temperaturas más altas se registrarán en el Chaco

Finalmente, la Región Occidental concentrará las marcas más elevadas del día. En Mariscal José Félix Estigarribia, el termómetro alcanzará la máxima más alta con 36℃ (mínima de 21℃), bajo un cielo mayormente nublado, vientos moderados del norte a variables y lluvias dispersas con tormentas.

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En Pozo Colorado, las marcas irán de 19℃ a 35℃ con vientos del norte a variables y lluvias con tormentas, mientras que Fuerte Olimpo registrará entre 22℃ y 34℃, con vientos del norte a variables y lluvias dispersas acompañadas de ocasionales descargas eléctricas.