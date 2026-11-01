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Clima
01 de noviembre de 2026 - 13:28

Alerta meteorológica se extiende a seis departamentos

Calle urbana en Asunción con nubes oscuras, un automóvil blanco estacionado y un vehículo verde en movimiento.
Las nubes de tormentas van tomando el cielo de este domingo. Archivo ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) actualizó su aviso este domingo, advirtiendo sobre la persistencia de núcleos de tormentas que traerán lluvias intensas, vientos moderados a fuertes y la ocasional caída de granizos en distintas zonas del país durante la tarde.

Por ABC Color
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La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) lanzó un nuevo aviso meteorológico, señalando que los núcleos de tormentas continúan persistiendo sobre el área de cobertura y muestran alta probabilidad de intensificarse, generando condiciones de tiempo severo de forma muy puntual durante la tarde.

De acuerdo con el reporte oficial, advierte sobre la ocurrencia de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

El informe técnico detalla que la zona de cobertura abarca el sur de la región Occidental y el centro y norte de la región Oriental.

Los departamentos directamente afectados por este pronóstico de tiempo severo son:

  • Este de Concepción
  • San Pedro
  • Centro y norte de Cordillera
  • Amambay
  • Canindeyú
  • Sur de Presidente Hayes

Lea más: Emiten alerta por severas tormentas con ráfagas de viento y probable granizo

Las autoridades meteorológicas instan a la población de las áreas mencionadas a mantenerse alerta ante la intensidad de las ráfagas de viento y la actividad eléctrica prevista para las próximas horas.

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