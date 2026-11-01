Alerta meteorológica se extiende a seis departamentos

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) lanzó un nuevo aviso meteorológico, señalando que los núcleos de tormentas continúan persistiendo sobre el área de cobertura y muestran alta probabilidad de intensificarse, generando condiciones de tiempo severo de forma muy puntual durante la tarde.

De acuerdo con el reporte oficial, advierte sobre la ocurrencia de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

El informe técnico detalla que la zona de cobertura abarca el sur de la región Occidental y el centro y norte de la región Oriental.

Los departamentos directamente afectados por este pronóstico de tiempo severo son:

Este de Concepción

San Pedro

Centro y norte de Cordillera

Amambay

Canindeyú

Sur de Presidente Hayes

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Las autoridades meteorológicas instan a la población de las áreas mencionadas a mantenerse alerta ante la intensidad de las ráfagas de viento y la actividad eléctrica prevista para las próximas horas.