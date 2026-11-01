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Libertad
01 de noviembre de 2026 - 11:28

Haedo Valdez deja la conducción técnica de Libertad

Nelson Antonio Haedo Valdez (42 años) cerró su ciclo como entrenador de Libertad.
Nelson Antonio Haedo Valdez (42 años) cerró su ciclo como entrenador de Libertad.Club Libertad

La derrota del sábado contra el descendido San Lorenzo caló hondo en Libertad y desembocó en la remoción del director técnico Nelson Haedo Valdez.

Por ABC Color
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Fin del ciclo de Nelson Haedo Valdez en Libertad, al que llegó de la mano del presidente honorario Horacio Cartes Jara.

Lea más: San Lorenzo le da una cachetada a Libertad sobre el final

El “León Guaraní”, que hace sus primeras armas como director técnico profesional, no le pudo dar el vuelo futbolístico que necesita al Guma, cuyas autoridades entienden que este es el momento ideal para el cambio de timón para enderezar el rumbo y pelear el título del torneo Clausura y la Copa Paraguay.

El sábado, el más ganador del fútbol paraguayo del siglo XXI sufrió una dolorosa caída en la Ciudad Universitaria contra San Lorenzo por 2-1, lo que generó el volantazo en el club del capitalino barrio Las Mercedes, que en las próximas horas definirá al próximo orientador.

El mundialista como futbolista, Haedo Valdez, dirigió 20 partidos, con un balance de 10 victorias, 5 empates y 5 derrotas.

Oficialización de la salida de Nelson Haedo Valdez de Libertad.
Oficialización de la salida de Nelson Haedo Valdez de Libertad.

El miércoles, Libertad jugará contra Cerro Porteño en La Huerta, a las 19:00, por la decimoctava fecha del segundo certamen liguero de la temporada.

Libertad inició el 2026 bajo la orientación técnica de Francisco “Chiqui” Arce. Posteriormente asumió un técnico de la casa, Juan Eduardo Samudio, quien al no contar con licencia de la Conmebol era sustituido por Sergio Aquino en la Copa Libertadores. Para el segundo semestre llegó Nelson Haedo Valdez, con elevadas expectativas. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados.

En la Copa Paraguay, el “Guma” jugará contra Recoleta FC por un lugar en la final. La otra “semi” será animada por Cerro Porteño y Sol de América. Los enfrentamientos aún no fueron calendarizados.

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