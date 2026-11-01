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Clima
01 de noviembre de 2026 - 10:43

Emiten alerta por severas tormentas con ráfagas de viento y probable granizo

Paisaje con torre de ladrillo rojo y nubes grises, ambientando un clima amenazante en el horizonte.
La Dirección de Meteorología e Hidrología prevé tormentas en varios puntos del país

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un boletín de alerta a las 10:06 horas de este domingo 01 de noviembre de 2026, advirtiendo sobre la persistencia de un sistema de tormentas en el sector occidental del país. Esto también podría afectar a Asunción y alrededores.

Por ABC Color
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El reporte señala que un núcleo de tormentas continúa desarrollándose activamente sobre su zona de cobertura. Debido a esta condición, existe una alta probabilidad de que se generen lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos de intensidad moderada a fuerte y la ocasional caída de granizos de forma puntual en lo que resta de este día.

Lea más: Superclásico X ABC: ¿Cómo estará el tiempo a la hora del partido?

Zona de cobertura

La alerta se concentra de manera específica en la zona centro de la Región Occidental, afectando al sector centro del departamento de Presidente Hayes pero podría afectar a Asunción y alrededores durante la tarde.

Imagen satelital que muestra un sistema de tormentas en Paraguay con nubes y áreas de precipitación.
La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió alerta por tormentas en Paraguay, afectando al departamento de Presidente Hayes.

Ya en el boletín de esta mañana, la DMH advertía sobre el desarrollo e intencidad de núcleos de tormentas en el bajo Chaco y que podrían afectar Asunción y Gran Asunción durante la tarde. Posteriormente, las tormentas podrían extenderse a otros departamentos de la Región Oriental.

Lea más: Hay probabilidad de lluvias para este domingo en el Este

Este escenario podría manteniéndose durante la noche, persistiendo durante la madrugada y gran parte del lunes 02 de noviembre. “Los fenómenos previstos podrían presentarse de manera puntual con intensidad moderada a fuerte. Asimismo, no se descartan mejoras parciales y temporales en algunas zonas”, cerraba el informe de meteorología.

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