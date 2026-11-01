Emiten alerta por severas tormentas con ráfagas de viento y probable granizo

El reporte señala que un núcleo de tormentas continúa desarrollándose activamente sobre su zona de cobertura. Debido a esta condición, existe una alta probabilidad de que se generen lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos de intensidad moderada a fuerte y la ocasional caída de granizos de forma puntual en lo que resta de este día.

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Zona de cobertura

La alerta se concentra de manera específica en la zona centro de la Región Occidental, afectando al sector centro del departamento de Presidente Hayes pero podría afectar a Asunción y alrededores durante la tarde.

Ya en el boletín de esta mañana, la DMH advertía sobre el desarrollo e intencidad de núcleos de tormentas en el bajo Chaco y que podrían afectar Asunción y Gran Asunción durante la tarde. Posteriormente, las tormentas podrían extenderse a otros departamentos de la Región Oriental.

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Este escenario podría manteniéndose durante la noche, persistiendo durante la madrugada y gran parte del lunes 02 de noviembre. “Los fenómenos previstos podrían presentarse de manera puntual con intensidad moderada a fuerte. Asimismo, no se descartan mejoras parciales y temporales en algunas zonas”, cerraba el informe de meteorología.