Granizo perjudica a agricultores de la zona sur de San Pedro

En menos de un mes ya se registraron fenómenos meteorológicos severos en tres ocasiones en la zona sur de San Pedro, mencionaron los productores. Estas ocurrencias se caracterizaron principalmente por la caída de granizo y fuertes ráfagas de viento.

El más reciente se registró ayer, lunes, en las comunidades de Calle 12 Mil Bertoni y Calle 12 Mil Bertoni. Las familias damnificadas solicitan la urgente asistencia de las instituciones correspondientes.

De acuerdo con los datos extraoficiales brindados por los colonos, unos 200 agricultores de estas comunidades perdieron gran parte de sus cultivos de la temporada, especialmente las parcelas de sandía, melón, maíz, mamón, mandioca y otros rubros que estaban a punto de ser cosechados. Esto provocó un enorme perjuicio a las familias cuyos ingresos dependen de la venta de los productos agrícolas.

Uno de los colonos perjudicados, Paulo Cantero, de Calle 12 Mil Bertoni, expresó que, a simple vista, se puede constatar que, a consecuencia de las continuas granizadas, muchos agricultores se están quedando sin el sustento diario. La única esperanza que tenían, la venta de los rubros de la época, se perdió prácticamente en su totalidad, indicó.

Solicitan acompañamiento del MAG

Cantero mencionó que, a pesar de la existencia de numerosos casos similares dentro del territorio nacional, los afectados solicitan el acompañamiento de los organismos del Estado, ya sea del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) o de otras instituciones públicas con capacidad de ayudar a los labriegos que se encuentran pasando por esta difícil situación.

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Piden provisión de semillas y fertilizantes

Los afectados necesitan principalmente semillas para autoconsumo y fertilizantes para los más de 200 agricultores, dijo Cantero. Los labriegos primeramente tratarán de recuperar algunos cultivos mediante la utilización de abonos, complementados con la siembra de frutihortícolas como sandía, melón, mamón y otros, subrayó.

Muchos pedidos de asistencia

El gerente regional de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg), Óscar López, informó que desde octubre aumentaron los pedidos de asistencia de los agricultores debido a la pérdida de sus parcelas, ocasionada por las sucesivas caídas de granizo en diferentes puntos de la zona sur de San Pedro.

Refirió que, a pesar de las dificultades, la institución agraria está tratando de asistir a los afectados mediante el envío de informes y la solicitud de recursos directamente a la sede central del MAG, para al menos paliar la urgencia de los labriegos.