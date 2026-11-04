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Clima
04 de noviembre de 2026 - 05:26

Clima en Paraguay: anuncian miércoles caluroso con nuevas lluvias y tormentas

Fuerte tormenta azotó este domingo a gran parte del país.

Se mantiene el pronóstico de precipitaciones y tormentas eléctricas este miércoles en la mayor parte de Paraguay, en una jornada en que las temperaturas serán altas, de más de 40 grados en algunos puntos.

Por ABC Color
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En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada calurosa con cielos mayormente nublados, vientos variables y altas probabilidades de que se produzcan lluvias y ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

El clima continuaría siendo inestable durante los próximos días, con probabilidad de nuevas precipitaciones y tormentas en la mayor parte del país mañana, jueves, y al menos hasta el viernes.

Nos espera una jornada calurosa con temperaturas máximas de 37 grados centígrados en Asunción, 34 en Ciudad del Este, 27 en Encarnación y hasta 43 en el Chaco; y mínimas entre 22 y 29 grados.

CiudadTemperatura mínima del miércolesTemperatura máxima del miércoles

Concepción

26 °C

40 °C

San Pedro

25 °C

39 °C

Caacupé

22 °C

36 °C

Villarrica

22 °C

35 °C

Coronel Oviedo

22° C

36 °C

Caazapá

22 °C

32 °C

Encarnación

22 °C

27 °C

San Juan Bautista

22 °C

30 °C

Paraguarí

22 °C

34 °C

Ciudad del Este

22 °C

34 °C

Asunción

23 °C

37 °C

Pilar

22 °C

27 °C

Pedro Juan Caballero

24 °C

36 °C

Salto del Guairá

22 °C

34 ºC

Pozo Colorado

25 °C

41 °C

Fuerte Olimpo

28 °C

42 °C

Mariscal Estigarribia

29 °C

43 °C

Los índices bajarían mañana, cuando se registraría una máxima de 29 grados en la capital. Sin embargo, volverían a subir el viernes, con una máxima de 34 grados.

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