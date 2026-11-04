Clima en Paraguay: anuncian miércoles caluroso con nuevas lluvias y tormentas

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada calurosa con cielos mayormente nublados, vientos variables y altas probabilidades de que se produzcan lluvias y ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

El clima continuaría siendo inestable durante los próximos días, con probabilidad de nuevas precipitaciones y tormentas en la mayor parte del país mañana, jueves, y al menos hasta el viernes.

Nos espera una jornada calurosa con temperaturas máximas de 37 grados centígrados en Asunción, 34 en Ciudad del Este, 27 en Encarnación y hasta 43 en el Chaco; y mínimas entre 22 y 29 grados.

Ciudad Temperatura mínima del miércoles Temperatura máxima del miércoles Concepción 26 °C 40 °C San Pedro 25 °C 39 °C Caacupé 22 °C 36 °C Villarrica 22 °C 35 °C Coronel Oviedo 22° C 36 °C Caazapá 22 °C 32 °C Encarnación 22 °C 27 °C San Juan Bautista 22 °C 30 °C Paraguarí 22 °C 34 °C Ciudad del Este 22 °C 34 °C Asunción 23 °C 37 °C Pilar 22 °C 27 °C Pedro Juan Caballero 24 °C 36 °C Salto del Guairá 22 °C 34 ºC Pozo Colorado 25 °C 41 °C Fuerte Olimpo 28 °C 42 °C Mariscal Estigarribia 29 °C 43 °C

Los índices bajarían mañana, cuando se registraría una máxima de 29 grados en la capital. Sin embargo, volverían a subir el viernes, con una máxima de 34 grados.