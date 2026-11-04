Clima en Paraguay: anuncian miércoles caluroso con nuevas lluvias y tormentas

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada calurosa con cielos mayormente nublados, vientos variables y altas probabilidades de que se produzcan lluvias y ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.
El clima continuaría siendo inestable durante los próximos días, con probabilidad de nuevas precipitaciones y tormentas en la mayor parte del país mañana, jueves, y al menos hasta el viernes.
Nos espera una jornada calurosa con temperaturas máximas de 37 grados centígrados en Asunción, 34 en Ciudad del Este, 27 en Encarnación y hasta 43 en el Chaco; y mínimas entre 22 y 29 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del miércoles
|Temperatura máxima del miércoles
Concepción
26 °C
40 °C
San Pedro
25 °C
39 °C
Caacupé
22 °C
36 °C
Villarrica
22 °C
35 °C
Coronel Oviedo
22° C
36 °C
Caazapá
22 °C
32 °C
Encarnación
22 °C
27 °C
San Juan Bautista
22 °C
30 °C
Paraguarí
22 °C
34 °C
Ciudad del Este
22 °C
34 °C
Asunción
23 °C
37 °C
Pilar
22 °C
27 °C
Pedro Juan Caballero
24 °C
36 °C
Salto del Guairá
22 °C
34 ºC
Pozo Colorado
25 °C
41 °C
Fuerte Olimpo
28 °C
42 °C
Mariscal Estigarribia
29 °C
43 °C
Los índices bajarían mañana, cuando se registraría una máxima de 29 grados en la capital. Sin embargo, volverían a subir el viernes, con una máxima de 34 grados.