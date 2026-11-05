Clima en Paraguay: Varias zonas del país siguen en alerta por tormentas y granizo

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida con cielos mayormente nublados, vientos del sur, lluvias dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo – incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas principalmente en el norte y este.

Desde poco antes de las 5:00 de hoy está activa una nueva alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” y la “alta probabilidad de caída de granizos” - en cinco departamentos: Concepción, San Pedro, Amambay, Canindeyú y el centro y este de Presidente Hayes.

En varias zonas – entre ellas la capital – las lluvias cesarían mañana, aunque aún se esperan precipitaciones el viernes en el norte y este del país. El sábado las lluvias volverían a extenderse al resto del territorio paraguayo, una vez más acompañadas por tormentas.

Temperatura cambiante

Se espera un notable descenso de la temperatura hoy, luego de una serie de días calurosos. Las temperaturas máximas este jueves serían de 29 grados en Asunción y Ciudad del Este, 27 en Encarnación y hasta 35 en el Chaco, con mínimas entre 18 y 25 grados.

Ciudad Temperatura mínima del jueves Temperatura máxima del jueves Concepción 22 °C 28 °C San Pedro 21 °C 29 °C Caacupé 20 °C 28 °C Villarrica 19 °C 28 °C Coronel Oviedo 20° C 28 °C Caazapá 19 °C 28 °C Encarnación 18 °C 27 °C San Juan Bautista 18 °C 28 °C Paraguarí 19 °C 28 °C Ciudad del Este 21 °C 29 °C Asunción 20 °C 29 °C Pilar 18 °C 28 °C Pedro Juan Caballero 22 °C 30 °C Salto del Guairá 22 °C 28 ºC Pozo Colorado 21 °C 30 °C Fuerte Olimpo 25 °C 35 °C Mariscal Estigarribia 23 °C 30 °C

Los índices volverían a subir notablemente mañana, con una máxima de 34 grados en la capital, pero el sábado bajarían de nuevo a niveles similares a los de hoy.