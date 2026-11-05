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Clima
05 de noviembre de 2026 - 05:27

Clima en Paraguay: Varias zonas del país siguen en alerta por tormentas y granizo

Tormenta eléctrica en territorio paraguayo

Se mantiene la probabilidad de lluvias y tormentas en gran parte de Paraguay y cinco departamentos están bajo alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo”, incluyendo posible caída de granizo, esta mañana.

Por ABC Color
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En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida con cielos mayormente nublados, vientos del sur, lluvias dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo – incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas principalmente en el norte y este.

Desde poco antes de las 5:00 de hoy está activa una nueva alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” y la “alta probabilidad de caída de granizos” - en cinco departamentos: Concepción, San Pedro, Amambay, Canindeyú y el centro y este de Presidente Hayes.

En varias zonas – entre ellas la capital – las lluvias cesarían mañana, aunque aún se esperan precipitaciones el viernes en el norte y este del país. El sábado las lluvias volverían a extenderse al resto del territorio paraguayo, una vez más acompañadas por tormentas.

Temperatura cambiante

Se espera un notable descenso de la temperatura hoy, luego de una serie de días calurosos. Las temperaturas máximas este jueves serían de 29 grados en Asunción y Ciudad del Este, 27 en Encarnación y hasta 35 en el Chaco, con mínimas entre 18 y 25 grados.

CiudadTemperatura mínima del juevesTemperatura máxima del jueves

Concepción

22 °C

28 °C

San Pedro

21 °C

29 °C

Caacupé

20 °C

28 °C

Villarrica

19 °C

28 °C

Coronel Oviedo

20° C

28 °C

Caazapá

19 °C

28 °C

Encarnación

18 °C

27 °C

San Juan Bautista

18 °C

28 °C

Paraguarí

19 °C

28 °C

Ciudad del Este

21 °C

29 °C

Asunción

20 °C

29 °C

Pilar

18 °C

28 °C

Pedro Juan Caballero

22 °C

30 °C

Salto del Guairá

22 °C

28 ºC

Pozo Colorado

21 °C

30 °C

Fuerte Olimpo

25 °C

35 °C

Mariscal Estigarribia

23 °C

30 °C

Los índices volverían a subir notablemente mañana, con una máxima de 34 grados en la capital, pero el sábado bajarían de nuevo a niveles similares a los de hoy.

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