BCP designa nuevo presidente interino y detalla cómo devolverá la plata a ahorristas de Ueno

El directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) sesionó de urgencia para designar a Pedro de Jesús Acosta como nuevo presidente interino de la institución. Por el otro, los miembros de la mesa directiva presentaron en conferencia de prensa el ansiado reglamento de devolución de los fondos para los casi 1.900.000 ahorristas que quedaron en la cuerda floja tras la resolución de Ueno Bank.

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La medida se da luego de la promulgación de la Ley 7755/26, que modificó a contrarreloj las reglas de juego para anticipar el pago de fondo de garantías. Según explicaron las autoridades, desde este jueves 5 de noviembre la Superintendencia de Bancos arrancará con el proceso de notificación individual a los afectados.

La cobertura alcanzará un monto de anticipo de hasta G. 121.760.000 por cliente. El objetivo del BCP es que todos los desembolsos se hagan efectivos este mismo viernes.

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Así será el mecanismo de devolución

El director del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), José Maciel, detalló cómo funcionará la ingeniería financiera. Explicó que el BCP ya tiene lista una aplicación interna para cruzar los datos de los clientes. El esquema dividirá a los afectados en dos grandes grupos: por un lado, aquellos que ya poseen cuentas abiertas en otros bancos, recibirán la acreditación directa de sus fondos en esas entidades sin necesidad de hacer ningún trámite presencial.

Por otro lado, para el grupo de aproximadamente 280.000 clientes que únicamente tenían cuenta en Ueno Bank y no operaban con otra firma, la banca matriz coordinó un plan de contingencia junto con la Asociación de Bancos (Asoban).

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El BCP remitirá las listas a los bancos de plaza para proceder a la apertura masiva de cuentas temporales por un plazo de 90 días, exonerando todas las exigencias o papeleos habituales de apertura.

Una vez que el usuario retire su dinero o decida transferirlo, se generará un recibo digital que le permitirá al Fondo de Garantía subrogarse los derechos de cobro durante la quiebra formal de la entidad.

Se dará una notificación oficial por correo

El presidente interino, Pedro de Jesús Acosta, remarcó que el proceso se manejará de forma estrictamente digital y oficial para evitar estafas y aglomeraciones inútiles. A partir de este jueves 5 de noviembre, cada beneficiario recibirá un mensaje desde la casilla de correo oficial fgdpagos@bcp.gov.py, donde se le detallará el saldo a favor, el descuento por eventuales deudas y la entidad bancaria exacta donde se le acreditó o donde tendrá disponible su dinero para el retiro.

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Durante la conferencia, las autoridades del BCP lanzaron un llamado a la tranquilidad a la ciudadanía, pidiendo no saturar las plataformas digitales ni los sistemas de consulta de la banca privada, tal como ocurrió en las últimas horas tras la ola de rumores.

Acosta aseguró que no existe ninguna otra entidad financiera en proceso de resolución o fiscalización especial en este momento. En ese sentido, ratificó que el resto del sistema bancario paraguayo se mantiene sólido.