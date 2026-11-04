Video: Policía reprime con gas pimienta y balines a manifestantes en Asunción

Agentes de la Policía Nacional utilizaron gas pimienta y balines de goma contra un grupo de manifestantes en el centro de Asunción, en la noche de este miércoles. Los ciudadanos se movilizaban por la crisis de Ueno Bank y exigían juicio político al presidente Santiago Peña.

Los manifestantes reclaman la devolución de sus ahorros, respuestas y que se determinen las responsabilidades por la crisis bancaria.

Hasta el momento se desconoce qué originó los incidentes.

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Dónde ocurrieron los disturbios

Videos grabados por vecinos de la zona muestran uno de los focos de tensión en las calles 15 de Agosto y Benjamín Constant, en pleno microcentro. En las imágenes se ve a los manifestantes corriendo y a lo lejos a los efectivos policiales utilizando los balines de goma contra los manifestantes.

Hasta el momento no se tienen datos sobre heridos ni detenidos.

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Segunda noche de tensión

Es la segunda noche consecutiva de protestas por Ueno Bank. El martes, cientos de ahorristas y autoconvocados se concentraron en el Panteón de los Héroes y trataron de avanzar hacia el Congreso. La Policía los frenó con un cordón de seguridad y hubo empujones y forcejeos.

Los manifestantes piden también juicio político a Peña, quien fue accionista de Ueno Holding hasta 2025. Este miércoles, un bloque de 35 diputados presentó el libelo acusatorio contra el presidente y el vicepresidente, Pedro Alliana.