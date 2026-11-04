ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Plaza Pública
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Plaza Pública
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
39º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
19º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Nacionales
04 de noviembre de 2026 - 21:40

Video: Policía reprime con gas pimienta y balines a manifestantes en Asunción

Agentes de la Policía Nacional usaron gas pimienta y balines de goma contra manifestantes que exigen juicio político a Santiago Peña por la caída de Ueno Bank. No se sabe de momento qué originó los incidentes.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Agentes de la Policía Nacional utilizaron gas pimienta y balines de goma contra un grupo de manifestantes en el centro de Asunción, en la noche de este miércoles. Los ciudadanos se movilizaban por la crisis de Ueno Bank y exigían juicio político al presidente Santiago Peña.

Los manifestantes reclaman la devolución de sus ahorros, respuestas y que se determinen las responsabilidades por la crisis bancaria.

Hasta el momento se desconoce qué originó los incidentes.

Lea más: ¡Atención! Desde mañana los clientes de Ueno Bank recibirán avisos para cobrar así

Dónde ocurrieron los disturbios

Videos grabados por vecinos de la zona muestran uno de los focos de tensión en las calles 15 de Agosto y Benjamín Constant, en pleno microcentro. En las imágenes se ve a los manifestantes corriendo y a lo lejos a los efectivos policiales utilizando los balines de goma contra los manifestantes.

Hasta el momento no se tienen datos sobre heridos ni detenidos.

Manifestantes se agruparon en Asunción para protestar por el vaciamiento del banco Ueno.
Manifestantes se agruparon en Asunción para protestar por el vaciamiento del banco Ueno.

Lea más: Caso Ueno Bank: ciudadanos exigen juicio a Peña y Alliana en segundo día de protesta

Segunda noche de tensión

Es la segunda noche consecutiva de protestas por Ueno Bank. El martes, cientos de ahorristas y autoconvocados se concentraron en el Panteón de los Héroes y trataron de avanzar hacia el Congreso. La Policía los frenó con un cordón de seguridad y hubo empujones y forcejeos.

Joven sostiene cartel en manifestación, con luces rojas y un grupo de policías al fondo en un ambiente tenso.
Manifestantes se agrupan en Asunción expresando su descontento por la situación del banco Ueno.

Los manifestantes piden también juicio político a Peña, quien fue accionista de Ueno Holding hasta 2025. Este miércoles, un bloque de 35 diputados presentó el libelo acusatorio contra el presidente y el vicepresidente, Pedro Alliana.

Artículos relacionados

Multitud en protesta en Asunción, con banderas y carteles criticando a Santiago Peña, mostrando descontento en sus rostros.
Nacionales
Caso Ueno Bank: ciudadanos exigen juicio a Peña y Alliana en segundo día de protesta
Ver más

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Miguel Vázquez, el unicornio que no pudo ser: una mansión, vehículos de alta gama y un mundo de lujos
Ver más
02
Economía
Directivos de Ueno Bank detenidos: quién es quién y cuál era el rol de cada uno
Ver más
03
Economía
Comunicado del Banco Atlas
Ver más
04
Economía
¿Quién es Raúl Vera Bogado?: antecedentes del candidato de Peña para el BCP
Ver más
05
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más

Te puede interesar