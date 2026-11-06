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Clima
06 de noviembre de 2026 - 03:26

Clima en Paraguay: ¿Cuándo habrá tormentas este fin de semana?

Imagen ilustrativa: aún se esperan lluvias y tormentas para el transcurso de la tarde.
Claudia Villalba

Las condiciones del tiempo en Paraguay hoy y durante los próximos días sería intermitentemente inestable, con probabilidad de ocasionales tormentas eléctricas en especial mañana, sábado.

Por ABC Color
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En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca al amanecer y calurosa durante la tarde, con cielos nublados y vientos variables.

Hoy solo se esperan lluvias dispersas en el norte y este del país. Sin embargo, mañana se registrarían precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

El domingo las condiciones volverían a normalizarse en gran parte del país y solo se darían lluvias dispersas en el norte y este.

La temperatura este fin de semana

Se esperan hoy temperaturas levemente más altas que las registradas ayer, con máximas de 34 grados centígrados en Asunción, 32 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 39 en el Chaco, con mínimas entre 16 y 23 grados.

CiudadTemperatura mínima del viernesTemperatura máxima del viernes

Concepción

20 °C

36 °C

San Pedro

20 °C

35 °C

Caacupé

18 °C

33 °C

Villarrica

17 °C

32 °C

Coronel Oviedo

18° C

33 °C

Caazapá

17 °C

33 °C

Encarnación

16 °C

32 °C

San Juan Bautista

17 °C

32 °C

Paraguarí

18 °C

33 °C

Ciudad del Este

18 °C

32 °C

Asunción

18 °C

34 °C

Pilar

17 °C

32 °C

Pedro Juan Caballero

20 °C

33 °C

Salto del Guairá

20 °C

32 ºC

Pozo Colorado

20 °C

37 °C

Fuerte Olimpo

23 °C

39 °C

Mariscal Estigarribia

20 °C

37 °C

Los índices bajarían durante el fin de semana, con máximas de 27 grados mañana y 25 grados el domingo en la capital.

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