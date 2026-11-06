Clima en Paraguay: ¿Cuándo habrá tormentas este fin de semana?

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca al amanecer y calurosa durante la tarde, con cielos nublados y vientos variables.
Hoy solo se esperan lluvias dispersas en el norte y este del país. Sin embargo, mañana se registrarían precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.
El domingo las condiciones volverían a normalizarse en gran parte del país y solo se darían lluvias dispersas en el norte y este.
La temperatura este fin de semana
Se esperan hoy temperaturas levemente más altas que las registradas ayer, con máximas de 34 grados centígrados en Asunción, 32 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 39 en el Chaco, con mínimas entre 16 y 23 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del viernes
|Temperatura máxima del viernes
Concepción
20 °C
36 °C
San Pedro
20 °C
35 °C
Caacupé
18 °C
33 °C
Villarrica
17 °C
32 °C
Coronel Oviedo
18° C
33 °C
Caazapá
17 °C
33 °C
Encarnación
16 °C
32 °C
San Juan Bautista
17 °C
32 °C
Paraguarí
18 °C
33 °C
Ciudad del Este
18 °C
32 °C
Asunción
18 °C
34 °C
Pilar
17 °C
32 °C
Pedro Juan Caballero
20 °C
33 °C
Salto del Guairá
20 °C
32 ºC
Pozo Colorado
20 °C
37 °C
Fuerte Olimpo
23 °C
39 °C
Mariscal Estigarribia
20 °C
37 °C
Los índices bajarían durante el fin de semana, con máximas de 27 grados mañana y 25 grados el domingo en la capital.