Clima en Paraguay: ¿Cuándo habrá tormentas este fin de semana?

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca al amanecer y calurosa durante la tarde, con cielos nublados y vientos variables.

Hoy solo se esperan lluvias dispersas en el norte y este del país. Sin embargo, mañana se registrarían precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

El domingo las condiciones volverían a normalizarse en gran parte del país y solo se darían lluvias dispersas en el norte y este.

La temperatura este fin de semana

Se esperan hoy temperaturas levemente más altas que las registradas ayer, con máximas de 34 grados centígrados en Asunción, 32 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 39 en el Chaco, con mínimas entre 16 y 23 grados.

Ciudad Temperatura mínima del viernes Temperatura máxima del viernes Concepción 20 °C 36 °C San Pedro 20 °C 35 °C Caacupé 18 °C 33 °C Villarrica 17 °C 32 °C Coronel Oviedo 18° C 33 °C Caazapá 17 °C 33 °C Encarnación 16 °C 32 °C San Juan Bautista 17 °C 32 °C Paraguarí 18 °C 33 °C Ciudad del Este 18 °C 32 °C Asunción 18 °C 34 °C Pilar 17 °C 32 °C Pedro Juan Caballero 20 °C 33 °C Salto del Guairá 20 °C 32 ºC Pozo Colorado 20 °C 37 °C Fuerte Olimpo 23 °C 39 °C Mariscal Estigarribia 20 °C 37 °C

Los índices bajarían durante el fin de semana, con máximas de 27 grados mañana y 25 grados el domingo en la capital.