La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso meteorológico ante la persistencia de celdas de tormentas con potencial de generar fenómenos de tiempo severo.

Según el reporte, se esperan lluvias con tormentas eléctricas de intensidad moderada a fuerte, ráfagas de vientos también moderadas a fuertes y una alta probabilidad de caída de granizos de manera puntual durante el transcurso de la mañana.

El sistema de inestabilidad abarca el sur y norte de la Región Oriental, así como el centro y este de la Región Occidental.

Departamentos bajo alerta son:

Concepción

San Pedro (centro, norte y oeste)

Itapúa

Misiones

Ñeembucú

Amambay

Presidente Hayes

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Ante el riesgo de ráfagas intensas y caída de granizo, se recomienda a la población de las zonas afectadas tomar las precauciones necesarias y mantenerse atenta a las actualizaciones de los pronósticos oficiales.