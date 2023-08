Inseguridad en el Jardín Botánico terminó en robo de bicicleta

Reporto el abandono total del Jardín Botánico que está tomado por delincuentes. El sábado último cerca de las 16:00 fui víctima de un asalto cuando estaba entrenando en la bicicleta. Me la despojaron dos hombres a punta de cuchillo en la cercanía de la cancha de fútbol hacia el lado de Viñas Cue. El que huyó con la bicicleta justamente salió por el sector donde ya no están las rejas. Es impresionante cómo no hay interés de la Municipalidad de Asunción, no hay seguridad, y el lugar está lleno de basuras.