Máximo peligro en Asunción: calle en mal estado desde hace meses

La calle San Jorge es muy utilizada por quienes quieran salir a la avenida Madame Lynch, por debajo del viaducto, por lo que es bastante transitada y eleva el peligro para automovilistas y transeúntes.

El puente se fue rompiendo y por la falta de reparación se agrandó el agujero, muchos vehículos cayeron ahí en los últimos meses, comenta un poblador de la zona.

Además, una columna fue chocada en el intento de un conducto de no caer en el pozo y también genera más peligro en la zona.

Desde la ANDE confirman que la columna ni el cableado les pertenece.

Por su parte, los vecino colaboraron para señalizar la zona, mientras se sigue esperando que la comuna capitalina repare.