Cráter gigante en Asunción lleva dos años sin ser tapado

El panorama en la calle Arturo Pereira de Asunción es desolador, especialmente después de las lluvias, donde el bache se transforma en un peligroso estanque que ocupa gran parte del carril.

La imagen capturada por el denunciante, con el asfalto mojado y el cielo gris reflejado en los charcos, subraya el grave deterioro de la infraestructura urbana en esta zona. Los conductores deben realizar maniobras arriesgadas para esquivar el pozo, arriesgándose a daños en sus vehículos o a provocar accidentes, en una arteria clave de la periferia capitalina.

Este reporte demuestra el abandono de la zona, una situación que, según los vecinos, se arrastra desde hace más de 24 meses.

Sin duda alguna este inmenso bache es un símbolo de la desatención a los servicios públicos, afectando la calidad de vida y la movilidad de quienes residen o transitan por el lugar.

