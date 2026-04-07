Plaza abandonada y sucia en Asunción

Bancos, juegos viejos y rotos, basureros con grafitis e inservibles, restos de poda olvidados y veredas copadas por malezas, colindante con el arroyo Mburicaó, la zona se volvió no apta para la salud debido a las malezas crecidas, que a su vez atraen mosquitos y alimañas.

Estas son algunas de las quejas de los vecinos, quienes señalaron su impotencia ante lo que consideraron una “estafa” por parte de la Municipalidad de Asunción, pues cada año tienen que abonar sus impuestos también en concepto de “mantenimiento de parques y plazas” sin recibir el servicio.

Asimismo, mencionaron que ya se comunicaron vía mensajes con las autoridades de la comuna, pero sin respuesta alguna y mucho menos una solución al problema, que además de lo señalado, también es un creciente foco de adictos que destrozan aún más el lugar.

Además de respuestas por el abandono de la plaza, los vecinos también instaron al intendente Luis Bello a dejar las redes sociales, donde sostienen que hace “populismo barato”, ignorando a su vez las realidades que afronta la capital.