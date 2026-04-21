Crónicas Ciudadanas
21 de abril de 2026 - 16:21

Cobran pasaje a persona no vidente

Los usuarios deben esperar en las calles de 30 a 50 minutos una unidad de la Línea 23/24.
Foto de archivo. Imagen de referencia.Archivo, ABC Color

Denunciaron que un chofer de la línea 23 intentó cobrar el pasaje a una persona no vidente cuando por ley no deberían pagar.

Por ABC Color

Quiero denunciar a la línea 23, ramal Bruno Guggiari, por querer cobrarnos pasaje a mi hija y a mi pese a que mi hija tenía carnet de persona con discapacidad visual.

La ley establece que ella y un acompañaente, en este caso yo, tengo pasaje libre como acompañante.

Con otras líneas no tengo problemas, pero hoy tuve con este chofer de la Línea 23. Ocurrió sobre la calle General Díaz y 14 de Mayo de Asunción.

El chofer nos quiso cobrar el pasaje a ambos, no reconoció el carnet que tiene validez hasta el 2035. Al final nos bajamos porque no quería el chofer reconocer este derecho de mi hija.

Humberto Bernal