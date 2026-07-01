Crónicas Ciudadanas
01 de julio de 2026 a la - 17:01

Vereda destrozada y medidor sin tapa en Asunción

Vereda con hueco significativo, baldosas amarillas y grises, ambiente urbano descuidado.
Se observa un hundimiento en el pavimento de una vereda en Asunción.

Una persona ciega dio a conocer que sufrió una caída luego de que su pie haya ingresado en el agujero destinado al medidor de la Essap, pero este no tenía tapa. El hecho ocurrió en una vereda de la calle Yegros de Asunción.

Por ABC Color

“Soy una persona ciega y, como todos los días, este jueves último, me dirigía a mi lugar de trabajo cuando sufrí una fuerte caída al introducir uno de mis pies en un medidor de la Essap que se encontraba completamente destapado sobre la vereda”, comenta Lucía Brítez.

“Como puede apreciarse en la fotografía que acompaña esta denuncia, este no es un hecho aislado, sino una situación que pone en riesgo permanente a quienes transitan por el lugar”, agrega.

“Afortunadamente no sufrí ninguna fractura, pero el accidente me dejó un fuerte golpe en el pie y en la cabeza, además del enorme susto que me tocó pasar. La caída pudo haber tenido consecuencias mucho más graves”, concluye.