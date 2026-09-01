01 de septiembre de 2026 a la - 14:54
Colapso cloacal en el centro de Luque afecta a una vivienda
Una vivienda particular lleva casi un mes afectada por el reventamiento de sus registros de desagüe, presuntamente provocado por una obstrucción en la red principal de alcantarillado en la calle, según denunció la propietaria.
A pesar de contar con los pagos de servicios al día y de haber realizado reiterados reclamos formales, según la denunciante, la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) seguiría sin solucionar el problema en la vía pública.
ISSAN AU6697 - reclamo 114450
- Beatriz Vda. de Sánchez