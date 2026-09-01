Tres “megacuentas” de Ueno superan en 77% todo su patrimonio neto

El análisis pormenorizado de los estados financieros de Ueno Bank S.A. al cierre de 2025 sigue revelando cifras que sobresalen de manera extraordinaria frente a los demás competidores de plaza, al parecer ante regímenes especiales otorgados por el Banco Central del Paraguay (BCP). El ente regulador continúa guardando silencio ante las preguntas sobre temas de interés ciudadano, ya que la entidad en cuestión es la mayor captadora de recursos públicos e IPS, con más de G. 5,1 billones al cierre de julio último (US$ 862 millones al cierre de dicho mes).

En tanto que desde Ueno, ante la solicitud de entrevista de ABC, Juan Gustale respondió ayer que derivará el pedido al equipo directivo y al área de comunicación. Nuestro diario espera desde hace semanas la concreción de dicha solicitud.

Las “megacuentas”

En una primera etapa de publicaciones, abordamos, por separado, las siguientes cuentas: Intangibles-sistemas, Anticipo a proveedores de software y empresas vinculadas, Participación de la entidad en “Otras sociedades” -principalmente firmas del mismo conglomerado empresarial-, Fideicomiso y “Otras ganancias diversas” -específicamente la subcuenta “Proyectos”-.

Pero si se realiza una lectura conjunta de su balance general -de acceso público tanto en la web de la entidad como en los reportes del BCP-, se observa que tres “megacuentas” específicas registran un elevado nivel de concentración en lo que en el sector contable llaman “activos no realizables” dentro de la estructura patrimonial de la entidad. En otras palabras, son bienes y derechos que una empresa no puede convertir en efectivo de forma rápida ni vender fácilmente en el curso normal de sus operaciones, ante una situación de necesidad.

Al 31 de diciembre de 2025, el saldo de las cuentas “Derechos Fiduciarios” (Nota c.7.c – Inversiones), “Bienes Intangibles – Sistemas” (c.9 – Cargos Diferidos) y “Participación en otras sociedades” (b.4) sumaba G. 3,7 billones (unos US$ 623 millones al cambio vigente).

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Este volumen representa el 17,8% de todo el activo del banco, que cerró el ejercicio en G. 21 billones (Nota D - Estado de Situación Patrimonial - Total del Activo). Sin embargo, la cifra que sobresale surge al comparar esta suma con el Patrimonio Neto de la entidad, que cerró en G. 2,1 billones (Estado de Evolución del Patrimonio Neto). Las tres cuentas equivalen de manera conjunta al 177,5% de todo el capital propio de Ueno. En términos sencillos: por cada G. 100 de patrimonio neto que declara la entidad, acumula G. 177 en estos tres rubros “no realizables”.

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Si bien se trata de cuentas con naturalezas diferentes, cuya suma no permite concluir sobre la solvencia de la entidad, las magnitudes alcanzadas plantea preguntas sobre los activos que respaldan la institución del Grupo Vázquez, de los exsocios comerciales del Presidente de la República, Santiago Peña. Al respecto, el BCP no ha querido responder incluso las consultas genéricas sobre el sistema financiero en su conjunto: ¿Cuál es el ratio de solvencia que se encuadra en los límites establecidos por el BCP? ¿Cuáles son los montos límites de inversión en intangibles-sistemas que no necesitan ser detallados en las notas de los estados financieros? ¿El ente regulador otorga dentro de regímenes especiales reglas particulares sobre participación en sociedades del mismo grupo?

US$ 354 millones en fideicomiso

Como ya hemos detallado en publicaciones anteriores, la mayor de las tres “megacuentas” corresponde a “Derechos Fiduciarios”, donde Ueno asienta un total de G. 2.105.743 millones (US$ 354 millones). Esta cifra representa, por sí sola, el 99,44% de todo el Patrimonio Neto del banco.

A diferencia de otros bancos de plaza, que utilizan los fideicomisos para administrar carteras de créditos problemáticos de categorías de riesgo 4, 5 y 6 —como es el caso de Banco Continental S.A.E.C.A., que tras prever carteras morosas mantiene un saldo neto de apenas G. 339.617 millones en la cuenta Derechos Fiduciarios (Nota c.7.d) o Bancop S.A. que reporta tan solo G. 10.303 millones netos en Inversiones en Fideicomiso (Nota c.8.d)—, en Ueno el activo responde a un concepto totalmente diferente.

El balance aclara expresamente que estos G. 2,1 billones corresponden a un fideicomiso constituido por “costos derivados del proceso de reorganización del modelo de negocio post fusión” con Visión Banco.

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Con la venia del BCP, la entidad financiera fue autorizada a “activar” sus gastos operativos, de integración y operativos de fusión, en lugar de imputarlos directamente como pérdidas en su estado de resultados. El balance público no desagrega qué gastos específicos, inversiones o proveedores componen estos US$ 354 millones que prácticamente igualan a todo el patrimonio del banco.

Una inversión en software que triplica a toda la competencia de plaza junta

La segunda gran “bolsa contable” se ubica en “Bienes Intangibles – Sistemas”, con un saldo neto de G. 761.444 millones (US$ 127 millones) al cierre de 2025, tras registrar incorporaciones de G. 654.799 millones solo durante el último año -una velocidad y monto sin igual en todo el entorno financiero-.

La diferencia frente a los competidores más grandes del sistema financiero local es más que importante. Si se suman los saldos en sistemas informáticos de nueve bancos de plaza juntos (Itaú, Continental, GNB, Familiar, Basa, Bancop, Atlas, Interfisa y Sudameris), el total de la competencia apenas alcanza los G. 269.233 millones (US$ 45 millones), de acuerdo con el cálculo realizado por ABC a partir de los balances de todas estas entidades. Ueno Bank, de manera individual, declara un activo tecnológico intangible que triplica a toda su competencia unificada.

En una nota enviada a este diario, el presidente de Ueno, Juan Manuel Gustale, argumentó que la entidad destinó US$ 120 millones a tecnología en los últimos 18 meses para sostener una base de más de 3 millones de clientes y 70 millones de transacciones mensuales. Sin embargo, la explicación no altera la inusual realidad de los números: la entidad mantiene una gigantesca cuenta genérica de software sin desglosarla públicamente. Vale decir, sin registrar sus desembolsos en la subcuenta de transparencia “337005 Softwares - Inversiones Mayores” exigida por la Resolución SB.SG. N.º 00105/2024 del BCP para sistemas de larga vida útil. Para la entidad, sin embargo, sus registros no violan dicha normativa.

De G. 10.900 millones a casi G. 900.000 millones en sociedades vinculadas

La tercera megaestructura aparece en la cuenta de “Participación en otras sociedades”, bajo el clasificador b.4. En 2024, Ueno registraba en este concepto la suma de G. 10.900 millones. Solo un año después, el rubro trepó a G. 891.586 millones, registrando un incremento del 8.000% (82 veces más).

La colocación de recursos en dos firmas tecnológicas y de procesamiento vinculadas al propio Grupo Vázquez explica casi la totalidad de ese salto interanual:

Red Digital de Procesamientos S.A.: Con un valor contable asignado de G. 640.468 millones. Red Digital S.A.: Con un saldo de G. 236.231 millones.

Llamativamente, mientras Ueno Bank etiqueta contablemente en la clasificación “b.4” a ambas firmas como “Vinculadas”, en su Nota c.7 (apartado de Inversiones) asegura que “no existe influencia significativa” sobre ellas.

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Los números sorprenden aún más si se los compara con firmas consolidadas del rubro. De acuerdo con su balance 2025, Ueno posee el 9,09% de las acciones de Bancard S.A. (la procesadora de pagos líder y más grande de Paraguay), valorando dicha porción en G. 13.680 millones. Bajo el criterio aplicado por Ueno, sus nuevas procesadoras intragrupo son valuadas en libros en un valor exponencialmente superior, duplicando todo el patrimonio neto total de la gigante Bancard S.A., que asciende a G. 284.334 millones, de acuerdo con el balance de la compañía.

¿Cuál es la relación de estas cuentas en otros bancos?

El equipo de ABC que analiza los balances de los bancos de plaza contrastó estos tres rubros frente a las políticas de balance declaradas por las instituciones financieras tradicionales más grandes del país, al cierre de 2025 (este ejercicio de comparación puede hacerlo cualquier persona interesada sobre estos datos de acceso público).

Banco Continental S.A.E.C.A. (La mayor entidad del sistema por volumen de activos):

Banco Itaú Paraguay S.A. (Líder en volumen de depósitos y transacciones tradicionales):

Sudameris Bank S.A.E.C.A. (Segunda mayor entidad bancaria del país):

Banco Familiar S.A.E.C.A. (Entidad referente del segmento retail paraguayo):

En Ueno, en total, la estructura sumada de G. 3.758.774 millones al cierre de 2025 son recursos equivalentes al 177,5% del patrimonio neto y aproximadamente al 170% de su patrimonio efectivo, que cerró 2025 en G. 2.206.494 millones. Este último, según explican los entendidos en contabilidad, es el indicador patrimonial utilizado por la regulación para los límites de apalancamiento y la medición de solvencia real ante el mercado.

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En IPS hasta obligan a jubilados a tener cuenta en Ueno

Esta situación es relevante por tratarse de un “banco sistémico”, tal como lo califica el propio BCP. De hecho, la misma entidad se jacta en sus publicidades de que “dos de cada tres paraguayos usan Ueno”.

Pero sobre todo por la vinculación con el Instituto de Previsión Social (IPS). Recientemente, el director de Inversiones de IPS, Hugo Díaz, reconocía en una entrevista con el programa “Va con onda” de Radio Monumental que los jubilados que toman préstamos de la previsional son obligados a tener una cuenta en dicho banco, porque ahí se les acredita el crédito.

Argumentaba que la previsional tiene un convenio con la entidad como una “herencia” del exbanco Visión y que el IPS “no puede” adjudicar los cientos de préstamos a diferentes bancos. Por ese motivo, se le abre una cuenta en Ueno al beneficiario del crédito (recursos aportados por los trabajadores y los empresarios a lo largo de las décadas).

Precisamente, Ueno tiene relevancia porque es el banco privado que concentra la mayor cantidad de captaciones de recursos públicos. De acuerdo con el último reporte oficial de la Dirección General del Tesoro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al cierre de julio, los depósitos de los organismos estatales y del IPS concentrados en la entidad escalaron a G. 5,1 billones.

Ese dinero público y de los jubilados depositado en la entidad supera en G. 2,9 billones toda su solvencia real de respaldo (su Patrimonio Efectivo de G. 2,2 billones). Aún así, al menos desde ABC, no hemos accedido a ninguna respuesta concreta de parte del BCP.