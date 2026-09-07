Crónicas Ciudadanas
07 de septiembre de 2026 a la - 13:29

Ascensores funcionando a oscuras en las oficinas del Gobierno

Interior de un ascensor oscuro con panel iluminado y botones rojos, reflejando una sensación de espera.
El interior del ascensor en las Oficinas del Gobierno permanece oscuro.

Una funcionaria reportó que desde el viernes 4 de septiembre se registraron fallas en los ascensores de la Torre 1 de las Oficinas del Gobierno tras los cortes de energía eléctrica. A raíz del hecho, hoy funcionarían algunos equipos, pero a oscuras.

Por ABC Color
Tres puertas de ascensores apagados con botones al costado, en un ambiente de diseño moderno y minimalista.
Los ascensores de la Torre 1 del Gobierno permanecen apagados, reflejando un ambiente desolado en el interior del edificio.
Vestíbulo con tres puertas de ascensor apagadas, acabado en piedra gris y ambiente moderno y vacío.
Se observan ascensores apagados en el vestíbulo moderno de la Torre 1 de las Oficinas del Gobierno.