Gustavo Costas: “Estoy muy contento porque ganamos, pero tenemos que mejorar mucho”

Ante la exigencia de la tabla y la necesidad imperiosa de sumar de a tres, el Ciclón sacó adelante un duelo de vecinos tan trabado como crucial. Tras el pitazo final y con el alivio reflejado en el rostro, el estratega azulgrana, Gustavo Costas, habló en conferencia con una radiografía del presente del equipo.

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El técnico puso paños fríos al sufrimiento pero defendió la obligación histórica de pelear hasta el final: “Lo que dije la otra vez: tenemos que ganar, había que ganar. Para salir del momento en que estábamos, hay que ganar. Estos partidos son importantes para nosotros; son finales. Como le dije a ellos, nosotros no podemos tirar el campeonato, somos un equipo grande y no podemos tirar el campeonato”.

Pese a que las matemáticas no son del todo benévolas y la cima parece distante, el DT se niega a bajar los brazos y apela al espíritu competitivo del plantel: “Tenemos que ir, ilusionar, tenemos que soñar con ganar. Después, yo sé que estamos muy lejos, pero todo se puede dar en la vida. Mientras tengamos todavía los puntos necesarios, que no estamos muertos, tenemos que seguir, tenemos que seguir, tenemos que ganar”.

Autocrítica y el tormento del calendario

El trajín de partidos consecutivos y el poco margen de recuperación física pasaron factura en el rendimiento colectivo. Con total sinceridad, Costas asumió su cuota de responsabilidad y explicó las complicaciones para implementar su idea de juego ante la falta de tiempo de entrenamiento en cancha: “Capaz que hoy mi equivocación fue que tenía que haber cambiado a algunos porque estábamos muy cansados. Se notó que tenían una forma de jugar, capaz que no era como la que quiero yo, y porque quiero equipos que sean con mucha intensidad, que nos presione, que tengamos la pelota. Es difícil porque no podíamos trabajar. En la semana trabajábamos con los que no juegan, porque los que juegan se recuperaban para el otro partido. Así que después lo teníamos que hacer con videos, mostrando el video que queríamos”.

No obstante, el balance de este mini ciclo de partidos deja saldo positivo para el cuerpo técnico, cosechando 7 unidades de 9 posibles en condiciones extremas. Costas destacó la actitud combativa de sus jugadores, aquellos que prefieren romperse el físico antes que pedir el cambio: “La verdad que estoy muy contento porque ganamos, pero tenemos que mejorar mucho más para poder soñar con este campeonato. Tenemos que mejorar, pero bueno, los chicos están dejando todo. Hay chicos que no quieren salir, los tienes que sacar. Yo les digo: ‘Avisen cuando ya no están más, están muertos’. Pero bueno, ninguno te va a decir, eso es lo bueno”.

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El triunfo revitaliza a un Cerro que necesitaba imperiosamente reencontrarse con las buenas sensaciones. Cerrando su análisis, el adiestrador envió un mensaje directo al vestuario sobre quiénes tendrán lugar en su esquema de aquí en adelante: “Pero la verdad que estoy feliz porque logramos 7 puntos de estos 9, en partidos consecutivos y con muy pocos días para poder recuperarnos. Y bueno, hay que seguir, este es el camino, y los quiero a todos, quiero a todos al 100%. Conmigo siempre va a jugar el que deja todo”.