Camilo Pérez promete “una ciudad limpia y sin baches” en Zeballos Cue

El candidato a la Intendencia de Asunción por la Asociación Nacional Republicana (ANR) Camilo Pérez, visitó hoy el barrio Zeballos Cue, la zona de San Miguel y San Rafael. Durante la recorrida, el candidato a jefe comunal capitalino “escuchó las prioridades de cada zona y compartió los ejes de su propuesta para Asunción”. Una ciudad limpia y sin baches, más segura y con una municipalidad moderna, digital y transparente”, manifestó

“Estamos muy contentos por acompañar a toda esta gente. Lo que más me gusta de la campaña son las caminatas, te da mucha cercanía con la gente, da gusto caminar así” (sic), expresó Pérez, quien está en la recta final de su campaña para las elecciones municipales previstas el domingo 4 de octubre.

No participará de debate

Durante el recorrido Camilo Pérez fue consultado sobre su participación en el Foro de CODEASU previsto para este miércoles. Confirmó que participará por motivos de agenda. Dijo que su campaña está enfocada en el contacto directo con la ciudadanía. “Nosotros ya estamos en campaña como esta caminata. Desde temprano, todas los dias por las tardes ya estamos recorriendo los barrios”, remarcó el candidato a intendente.

Agregó que su decisión ya fue comunicada anticipada y formalmente por nota.