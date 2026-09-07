Paz Castaing critica detención tras manifestación frente a casa de Cartes

El abogado y exsenador Mario Paz Castaing calificó de grave el procedimiento policial que terminó con la detención del concejal asunceno Pablo Callizo y del candidato a edil Sebastián Garay, ambos referentes del Partido Patria Querida (PPQ), durante una manifestación frente a la residencia del expresidente Horacio Cartes, sobre la avenida España.

Durante una entrevista en el programa Mesa con EVP, Castaing sostuvo que, más allá de las circunstancias particulares del procedimiento, cualquier intervención que implique limitar el derecho a manifestarse debe ser observada con especial preocupación.

“Cualquier acto que signifique restricción de las libertades públicas es un mal antecedente”, afirmó el exsenador.

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“No hay que tomarlo como una tontería”

Castaing señaló que, según los datos que conocía al momento de la entrevista, Callizo y Garay se encontraban realizando una manifestación con peluches para ofrecer a los transeúntes frente a la residencia de Cartes.

Relató que la Policía les habría solicitado que se retiraran del lugar y admitió que pudo existir algún tipo de resistencia a la orden. Sin embargo, cuestionó la reacción de los agentes y consideró desproporcionado que el procedimiento terminara con ambos esposados y trasladados a una comisaría.

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“Los zarandearon, los empujaron a los dos, los forcejearon, los esposaron y los llevaron a la comisaría de detenidos”, manifestó.

El abogado hizo una distinción entre solicitar el cese de una manifestación frente a una vivienda y disponer la detención de quienes participan de ella.

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Diferencia entre pedir que se retiren y detenerlos

“Yo, propietario de la casa, sin ser expresidente ni nada, puedo tener un problema dentro de mi casa, un enfermo, una persona que necesita, no necesita ruidos y excesos frente a su domicilio”, explicó.

En ese sentido, consideró razonable que un propietario pueda recurrir al sistema 911 para solicitar que se reduzca una eventual molestia frente a su vivienda.

“Puedo pedir al 911: por favor, díganle a estos chicos que se retiren y llévenlos a otro lugar. Hasta ahí puedo considerar natural las cosas”, señaló.

Sin embargo, cuestionó que la intervención haya avanzado hasta el traslado de los manifestantes en calidad de detenidos.

“Pero perseguir, llevarlos detenidos, esposados, meterlos en un calabozo, me parece una cuestión que no hay que tomarlo como una tontería”, enfatizó.

Una advertencia sobre las libertades públicas

Para Castaing, el punto central no pasa por las simpatías políticas que pueda generar el episodio ni por las posiciones de quienes participaron de la manifestación.

Insistió en que la preocupación está relacionada con el precedente que puede dejar una actuación que, a su criterio, termine restringiendo libertades públicas.

“No tiene mucho sentido. No tiene ningún sentido. Ningún sentido”, reiteró el abogado al referirse al procedimiento.

Castaing sostuvo así que el episodio debe ser analizado más allá de la controversia política que rodea a los protagonistas y puso el foco en la necesidad de preservar las libertades públicas como una garantía fundamental dentro de una sociedad democrática.