Crónicas Ciudadanas
17 de septiembre de 2026 a la - 11:18

La basura sigue siendo un problema en las calles de Los Laureles

basura en el barrio Los Laureles
El vertido de basuras y ramas que no se retiran y la no recolección generan mini vertederos,

Desde hace más de dos semanas las calles del barrio Los Laureles de Asunción se encuentran con basuras que se acumulan, formando pequeños vertederos.

Por ABC Color
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Los vecinos informan que a pesar de hacer los reclamos al 0985 853144, número habilitado de Servicios Urbanos de Asunción en la que solicitaron dirección exacta, ubicación y fotografías, la Municipalidad sigue sin aparecer, a pesar de las promesas.

“Lo único que retiran son las bolsas, el resto de los residuos que aparecen por las calles no se lleva nunca. Ahora apareció una enorme cubierta de camión entre los desechos. El asfalto se encuentra actualmente con fragmentos de vidrios de un choque en la esquina de R.I 1 2 de Mayo, vidrios y arena se acumulan en la calzada”, afirman en contacto con nuestra redacción.

basura en el barrio Los Laureles
Los desechos que no son retirados comienzan a acumular más basuras en las veredas y la escena es completada por la falta de barrido de las calles.

La basura se encuentra en diferentes veredas de la zona de la calle Serafina Dávalos entre R.I. 3 Corrales y R.I. 18 Pitiantuta. A medida que pasan los días se suman más basuras a los desechos que adornan la ciudad.

El intendente Luis Bello anunció ayer que lucharán frontalmente contra los vertederos clandestinos y las basuras en las calles pero el personal a su cargo sigue sin aparecer por dicho barrio.

basura en el barrio Los Laureles
Arena acumulada en el asfalto que no fue retirada y vidrios rotos completan el panorama en el lugar.