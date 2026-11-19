“No deberían circular a estos horarios”, comenta la persona denunciante.
19 de noviembre de 2026 - 13:23
Asunción: camión descompuesto causa caos en el tránsito
Un camión de gran porte se descompuso este jueves al costado del exBuen Pastor, barrio Recoleta de Asunción, y genera un caos en el tránsito.
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