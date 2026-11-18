Fabricio Martínez, director y propietario de la firma transportadora de caudales GSR Security, empresa que prestaba servicios directamente vinculados a Ueno Bank y a la procesadora Red Digital, terminó devolviendo de forma íntegra la suma de G. 3.090.600.000 luego de ser detenido por el Ministerio Público al detectarse un faltante en su bóveda.

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La restitución del dinero es el resultado de una serie de operativos encabezados por los agentes fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción, Ruth Karina Benítez y Silvio Corbeta.

Todo arrancó con un allanamiento en la sede de la empresa de seguridad, donde la comitiva fiscal, acompañada por veedores del Banco Central del Paraguay (BCP) y en presencia del propio dueño de la firma, realizó el arqueo físico y el conteo billete por billete de los valores almacenados.

Cámaras apagadas y el rastro del GPS

Al cruzar los números de la contabilidad de tesorería con la plata física que había dentro de la bóveda, saltó un millonario faltante. Según los papeles, en el lugar debían existir exactamente G. 18.102.290.500 y US$ 189.396. Sin embargo, al terminar el conteo solo aparecieron G. 15.011.690.500 y los dólares intactos, quedando al descubierto un faltante de G. 3.090.600.000 que pertenecían a fondos registrados a nombre de Red Digital.

Ante la evidencia innegable de que faltaba semejante suma, los fiscales ordenaron de inmediato la detención del propietario de GSR Security y pusieron la lupa sobre los registros tecnológicos de la firma.

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Al revisar las cámaras de seguridad y el sistema de rastreo satelital GPS de los camiones transportadores, los investigadores detectaron que el pasado 3 de noviembre, en plena intervención del banco, las cámaras de seguridad sufrieron cortes en su funcionamiento, mientras que el GPS de uno de los móviles marcó un desplazamiento directo hasta un inmueble vinculado al dueño de la empresa en el barrio Trinidad de Asunción.

Allanamiento en Trinidad y entrega de un cheque por el total

Con esos datos en mano, la comitiva fiscal allanó este miércoles la vivienda ubicada en Trinidad, donde se incautaron de documentos contables, estados de cuenta y el último registro oficial de los fondos que debían estar resguardados en la bóveda.

Acorralado por las pruebas recolectadas y ya en sede fiscal durante su declaración indagatoria, el empresario habría admitido los hechos investigados y optó por devolver en un cheque por el monto exacto de G. 3.090.600.000.

Desde el Ministerio Público aclararon que la devolución de la plata no significa el cierre del expediente ni limpia la responsabilidad penal del involucrado.

Pese a haber devuelto el dinero, Fabricio Martínez fue imputado por hurto agravado y frustración a la persecución y ejecución penal.

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Los fiscales Benítez y Corbeta siguen analizando toda la documentación incautada para definir la calificación jurídica de la conducta y determinar si hubo más cómplices detrás de esta extracción irregular de caudales.